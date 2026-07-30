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Новини Російська ракета впала у Польщі
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Падіння російської ракети у Польщі є небезпечним наслідком війни Росії проти України, - Рютте

Рютте про падіння російської ракети у Польщі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорив із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском порушення повітряного простору Польщі російською ракетою.

Про це Рютте написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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НАТО посилюватиме готовність до захисту

Так, Рютте зазначив, що під час атаки Польща та НАТО задіяли свої засоби протиповітряної та наземної оборони.

Він висловив солідарність з Варшавою та додав, що союзники продовжуватимуть посилювати готовність НАТО до захисту від будь-якої загрози, зокрема від ракетних атак.

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Наслідок війни РФ проти України

Крім того, Рютте наголосив, що падіння російської ракети в Польщі є черговим безвідповідальним актом РФ та небезпечним наслідком війни Росії проти України.

Він засудив удари РФ по Україні в ніч проти 30 липня та наголосив на продовженні підтримки.

"НАТО продовжує надавати необхідну підтримку, щоб Україна могла захищатися. Наша відданість цій справі є непохитною", – додав Рютте.

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Рютте про падіння російської ракети у Польщі

Що передувало?

  • У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.
  • Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.
  • У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.
  • Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.
  • Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.

Автор: 

Польща (7606) ракети (4268) Рютте Марк (733)
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Топ коментарі
+6
Падіння російської ракети у Польщі є небезпечним наслідком війни Росії проти України - Рютте.
А тисяча вибухів в Україні - то х...ня.
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30.07.2026 20:40 Відповісти
+4
Воїни сцикливі, скраю впало а вони обісралися, я думаю пукін куса лікті за те що не напав на них замість України в 22 році
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30.07.2026 20:33 Відповісти
+3
... ракети летять туди куди їх навели тваринокацапиа не війна в Україні так що Рюте-казкар з тебе,як з хера мірошник.
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30.07.2026 20:44 Відповісти

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