Падіння російської ракети у Польщі є небезпечним наслідком війни Росії проти України, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорив із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском порушення повітряного простору Польщі російською ракетою.

Про це Рютте написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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НАТО посилюватиме готовність до захисту

Так, Рютте зазначив, що під час атаки Польща та НАТО задіяли свої засоби протиповітряної та наземної оборони.

Він висловив солідарність з Варшавою та додав, що союзники продовжуватимуть посилювати готовність НАТО до захисту від будь-якої загрози, зокрема від ракетних атак.

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Наслідок війни РФ проти України

Крім того, Рютте наголосив, що падіння російської ракети в Польщі є черговим безвідповідальним актом РФ та небезпечним наслідком війни Росії проти України.

Він засудив удари РФ по Україні в ніч проти 30 липня та наголосив на продовженні підтримки.

"НАТО продовжує надавати необхідну підтримку, щоб Україна могла захищатися. Наша відданість цій справі є непохитною", – додав Рютте.

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