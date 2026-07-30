Падіння російської ракети у Польщі є небезпечним наслідком війни Росії проти України, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорив із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском порушення повітряного простору Польщі російською ракетою.
Про це Рютте написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
НАТО посилюватиме готовність до захисту
Так, Рютте зазначив, що під час атаки Польща та НАТО задіяли свої засоби протиповітряної та наземної оборони.
Він висловив солідарність з Варшавою та додав, що союзники продовжуватимуть посилювати готовність НАТО до захисту від будь-якої загрози, зокрема від ракетних атак.
Наслідок війни РФ проти України
Крім того, Рютте наголосив, що падіння російської ракети в Польщі є черговим безвідповідальним актом РФ та небезпечним наслідком війни Росії проти України.
Він засудив удари РФ по Україні в ніч проти 30 липня та наголосив на продовженні підтримки.
"НАТО продовжує надавати необхідну підтримку, щоб Україна могла захищатися. Наша відданість цій справі є непохитною", – додав Рютте.
Що передувало?
- У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.
- Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.
- У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.
- Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.
- Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.
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