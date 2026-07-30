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Новости Российская ракета упала в Польше
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Падение российской ракеты в Польше является опасным последствием войны России против Украины, — Рютте

Рютте о падении российской ракеты в Польше

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой.

Об этом Рютте написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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НАТО будет усиливать готовность к обороне

В частности, Рютте отметил, что во время атаки Польша и НАТО задействовали свои средства противовоздушной и наземной обороны.

Он выразил солидарность с Варшавой и добавил, что союзники будут продолжать усиливать готовность НАТО к защите от любой угрозы, в частности от ракетных атак.

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Последствие войны РФ против Украины

Кроме того, Рютте подчеркнул, что падение российской ракеты в Польше является очередным безответственным актом РФ и опасным следствием войны России против Украины.

Он осудил удары РФ по Украине в ночь на 30 июля и подчеркнул, что поддержка будет продолжена.

"НАТО продолжает оказывать необходимую поддержку, чтобы Украина могла защищаться. Наша приверженность этому делу непоколебима", — добавил Рютте.

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Рютте о падении российской ракеты в Польше

Что предшествовало?

  • В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.
  • Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.
  • В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.
  • Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.
  • Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.

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Польша (9633) ракеты (4153) Рютте Марк (698)
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Топ комментарии
+8
Воїни сцикливі, скраю впало а вони обісралися, я думаю пукін куса лікті за те що не напав на них замість України в 22 році
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30.07.2026 20:33 Ответить
+8
Падіння російської ракети у Польщі є небезпечним наслідком війни Росії проти України - Рютте.
А тисяча вибухів в Україні - то х...ня.
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30.07.2026 20:40 Ответить
+6
... ракети летять туди куди їх навели тваринокацапиа не війна в Україні так що Рюте-казкар з тебе,як з хера мірошник.
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30.07.2026 20:44 Ответить

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