Падение российской ракеты в Польше является опасным последствием войны России против Украины, — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой.

Об этом Рютте написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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НАТО будет усиливать готовность к обороне

В частности, Рютте отметил, что во время атаки Польша и НАТО задействовали свои средства противовоздушной и наземной обороны.

Он выразил солидарность с Варшавой и добавил, что союзники будут продолжать усиливать готовность НАТО к защите от любой угрозы, в частности от ракетных атак.

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Последствие войны РФ против Украины

Кроме того, Рютте подчеркнул, что падение российской ракеты в Польше является очередным безответственным актом РФ и опасным следствием войны России против Украины.

Он осудил удары РФ по Украине в ночь на 30 июля и подчеркнул, что поддержка будет продолжена.

"НАТО продолжает оказывать необходимую поддержку, чтобы Украина могла защищаться. Наша приверженность этому делу непоколебима", — добавил Рютте.

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