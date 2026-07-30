Падение российской ракеты в Польше является опасным последствием войны России против Украины, — Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой.
Об этом Рютте написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
НАТО будет усиливать готовность к обороне
В частности, Рютте отметил, что во время атаки Польша и НАТО задействовали свои средства противовоздушной и наземной обороны.
Он выразил солидарность с Варшавой и добавил, что союзники будут продолжать усиливать готовность НАТО к защите от любой угрозы, в частности от ракетных атак.
Последствие войны РФ против Украины
Кроме того, Рютте подчеркнул, что падение российской ракеты в Польше является очередным безответственным актом РФ и опасным следствием войны России против Украины.
Он осудил удары РФ по Украине в ночь на 30 июля и подчеркнул, что поддержка будет продолжена.
"НАТО продолжает оказывать необходимую поддержку, чтобы Украина могла защищаться. Наша приверженность этому делу непоколебима", — добавил Рютте.
Что предшествовало?
- В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.
- Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.
- В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.
- Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.
- Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.
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