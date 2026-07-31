Украинский пилот преследовал российскую ракету до границы с Польшей, - Минобороны Польши

Украинский военный пилот преследовал российскую крылатую ракету Х-101, которая 30 июля залетела на территорию Польши практически до самой государственной границы. Однако за 20 секунд до пересечения границы летчик был вынужден остановить преследование и развернуться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24, об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

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По его словам, во время массированной российской атаки в ночь на 30 июля Россия выпустила около 70 ракет. Около третьего часа ночи примерно 20 из них двигались в направлении Польши.

Томчик подчеркнул, что подавляющее большинство этих ракет украинские силы ПВО уничтожили еще над территорией Украины.

"Стоит также добавить, что эти ракеты в подавляющем большинстве были сбиты Украиной над территорией Украины, которая, очевидно, взяла на себя всю тяжесть удара", - отметил заместитель министра.

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Он рассказал, что украинский летчик сопровождал и ту ракету, которая в итоге упала на территории Польши.

"Ему не удалось ее сбить, за 20 секунд до границы он развернулся", - сказал Томчик.

Чиновник пояснил, что украинский самолет не имел права входить в воздушное пространство Польши. Кроме того, по его словам, существовал риск, что польские истребители F-16 могли бы принять его за цель.

Отвечая на вопрос, был ли полет ракеты в Польшу преднамеренным, Томчик заявил, что на данный момент нельзя исключать ни одну из версий.

"Мы не знаем, а если и узнаем, то это будет преимущественно разведывательная информация. Ближайшие недели, вероятно, дадут нам больше ответов", - сказал заместитель министра обороны Польши.

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