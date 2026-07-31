Ракета X-101, яка впала у Польщі, виготовлена у другому кварталі 2026 року в Московській області, - прокуратура

У прокуратурі Любліна підтвердили, що російська ракета, яка напередодні впала на території Польщі, є крилатою ракетою X-101, і виготовлена вона у другому кварталі 2026 року в Московській області.

Про це під час брифінгу для ЗМІ повідомив речник Окружної прокуратури в Любліні Марцін Козак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що з’ясовано?

"Попередні дії з огляду місця і виявлених слідів, тобто елементів повітряного об’єкта, дозволяють нам однозначно ствердити, з яким об’єктом ми маємо cправу. Йдеться про ракету X-101, виготовлену у другому кварталі 2026 року в одному з підприємств на території Московської області", - розповів Козак.

Також він повідомив, що в четвер увечері до Польщі прибув український експерт, який узяв участь в ідентифікації об’єкта.

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Що передувало?

У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.

Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.

У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.

Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.

Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.

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