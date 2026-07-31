Ракета X-101, которая упала в Польше, была изготовлена во втором квартале 2026 года в Московской области, - прокуратура

В прокуратуре Люблина подтвердили, что российская ракета, которая упала накануне на территории Польши, является крылатой ракетой X-101 и была изготовлена во втором квартале 2026 года в Московской области.

Об этом во время брифинга для СМИ сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Люблине Марцин Козак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что выяснилось?

"Предварительные действия по осмотру места и обнаруженных следов, то есть элементов воздушного объекта, позволяют нам однозначно утверждать, с каким объектом мы имеем дело. Речь идет о ракете X-101, изготовленной во втором квартале 2026 года на одном из предприятий на территории Московской области", — рассказал Козак.

Также он сообщил, что в четверг вечером в Польшу прибыл украинский эксперт, который принял участие в идентификации объекта.

Читайте также: Президент Польши не будет созывать Совет национальной безопасности после падения российской ракеты, — пресс-секретарь президента Польши Лешкевич

Что предшествовало?

В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.

Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.

В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.

Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.

Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.

Читайте также: Падение российской ракеты в Польше является опасным последствием войны России против Украины, — Рютте