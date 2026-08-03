В Польше объяснили, почему часть уездов не включила тревогу во время ракетной угрозы со стороны РФ

Глава Люблинского воеводства Кшиштоф Коморский объяснил, почему в некоторых уездах Польши не объявили воздушную тревогу во время вторжения российской ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении чиновника, которое цитирует RMF24.





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Почему сирены зазвучали не везде

Он уточнил, что сирены включили в семи поветах, тогда как еще десять этого не сделали.

Одним из уездов, где не было тревоги, стал Белгорайский, именно туда упала российская ракета.

Коморский объяснил ситуацию человеческим фактором.

"Человеческий фактор может быть самым слабым звеном в процессе оповещения об угрозе. Психологические факторы, такие как колебания или необходимость дополнительных консультаций, могут оказывать влияние. Поэтому, чтобы оптимизировать этот процесс и повысить его эффективность, я передам часть полномочий по принятию решений Воеводскому центру кризисного управления", — сказал он.

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Сбой в процессе принятия решений

Чиновник также признал, что между выявлением угрозы и передачей информации в поветы прошло слишком много времени.

"На определенном уровне произошел сбой в процессе принятия решений", — отметил Коморский.

Ранее сообщалось, что 30 июля в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101, изготовленная во втором квартале 2026 года на одном из заводов в Московской области.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что нет оснований полагать, что ракета была намеренно направлена на территорию страны.

Президент Польши Кароль Навроцкий ожидает от правительства подробного отчета по этому инциденту и не планирует созывать заседание Совета национальной безопасности.

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