Rzeczpospolita: война в Украине меняет польскую армию
Индустрия дронов
Польша меняет структуру боевых батальонов и сокращает количество танков и бронемашин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Rzeczpospolita.
Дроны вместо части бронетехники
В польской армии решили заменить одну из боевых рот подразделениями беспилотных систем. Как следствие, количество танков и боевых машин пехоты в батальонах сокращают.
Пилотный проект уже почти год тестируется в двух батальонах, оснащенных бронетранспортерами Rosomak. В ходе эксперимента одну из четырех боевых рот заменили подразделением беспилотных систем. Из-за этого количество бронемашин в батальоне уменьшилось с 58 до 44.
Новые подразделения получат FPV-дроны, разведывательные комплексы и средства борьбы с беспилотниками. Ожидается, что батальоны смогут самостоятельно обнаруживать, идентифицировать и поражать цели на расстоянии до 30 км, что в два с половиной раза больше, чем раньше.
"Эти изменения являются результатом анализа современной войны, прежде всего боевого опыта Украины", — отмечается в материале.
Новая модель для всей армии
Несмотря на то, что сертификация пилотных подразделений запланирована на ноябрь, новую модель уже включили в Программу развития Вооруженных сил Польши на 2025–2039 годы.
В будущем ее планируют сделать стандартом для танковых, механизированных и мотопехотных батальонов.
При этом в польской армии не рассматривают беспилотники как полную замену танкам или другой бронетехнике. Их интегрируют в действующую систему вооружения.
В последние годы Польша активно меняет подходы к развитию армии. После проверки боеготовности стало ясно, что структура подразделений нуждается в модернизации.
Кроме того, страна увеличила финансирование программ по беспилотникам и системам борьбы с ними. Украинский опыт активно используется: в частности, украинские инструкторы обучают польских военных противодействию дронам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одного з постраждалих госпіталізували. Про це повідомляє https://t.me/inpoland_pl/29476 InPoland.net.pl.