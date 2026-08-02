Rzeczpospolita: война в Украине меняет польскую армию

Индустрия дронов

Польша меняет структуру боевых батальонов и сокращает количество танков и бронемашин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Rzeczpospolita.

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Дроны вместо части бронетехники

В польской армии решили заменить одну из боевых рот подразделениями беспилотных систем. Как следствие, количество танков и боевых машин пехоты в батальонах сокращают.

Пилотный проект уже почти год тестируется в двух батальонах, оснащенных бронетранспортерами Rosomak. В ходе эксперимента одну из четырех боевых рот заменили подразделением беспилотных систем. Из-за этого количество бронемашин в батальоне уменьшилось с 58 до 44.

Новые подразделения получат FPV-дроны, разведывательные комплексы и средства борьбы с беспилотниками. Ожидается, что батальоны смогут самостоятельно обнаруживать, идентифицировать и поражать цели на расстоянии до 30 км, что в два с половиной раза больше, чем раньше.

"Эти изменения являются результатом анализа современной войны, прежде всего боевого опыта Украины", — отмечается в материале.

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Новая модель для всей армии

Несмотря на то, что сертификация пилотных подразделений запланирована на ноябрь, новую модель уже включили в Программу развития Вооруженных сил Польши на 2025–2039 годы.

В будущем ее планируют сделать стандартом для танковых, механизированных и мотопехотных батальонов.

При этом в польской армии не рассматривают беспилотники как полную замену танкам или другой бронетехнике. Их интегрируют в действующую систему вооружения.

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В последние годы Польша активно меняет подходы к развитию армии. После проверки боеготовности стало ясно, что структура подразделений нуждается в модернизации.

Кроме того, страна увеличила финансирование программ по беспилотникам и системам борьбы с ними. Украинский опыт активно используется: в частности, украинские инструкторы обучают польских военных противодействию дронам.