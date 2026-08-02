18-летний украинец напал с ножом на женщину в Польше: его задержали
В Польше, в городе Вроцлав, 18-летний украинец напал с ножом на 30-летнюю гражданку Польши, его задержали правоохранители.
Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на полицию, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, нападение произошло вечером в субботу, 1 августа, во Вроцлаве. 18-летний нападавший несколько раз ударил женщину ножом на лестнице дома и скрылся. Полиция быстро арестовала подозреваемого, им оказался гражданин Украины. Полиция квалифицировала инцидент как покушение на убийство.
Отмечается, что женщина в настоящее время находится в больнице.
Мотив нападения пока неизвестен. Правоохранители не сообщают, были ли нападавший и жертва знакомы. Ожидается, что прокуратура обнародует больше информации о нападении в понедельник.
В свою очередь министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский подтвердил в соцсети X, что нападавший задержан.
Пресс-секретарь Главного управления муниципальной полиции Вроцлава Александра Фреус сообщила, что нападение произошло на 30-летнюю полячку. Пока неизвестно, был ли нападавший знаком с потерпевшей. Около 21:00 по местному времени начала поступать информация о нападении.
"Пока мы не можем раскрыть мотив нападения. Теперь прокуратура разберется во всем этом", — отметила она.
Свидетели преступления рассказали, что нападавший, вероятно, начал преследовать женщину сразу после того, как она вышла из общественного транспорта. По их словам, он последовал за ней к подъезду многоквартирного дома, где несколько раз ударил ее ножом. Крики пострадавшей услышал сосед, который, вероятно, напугал нападавшего и заставил его сбежать. Предварительно считается, что 18-летний украинец не был знаком с 30-летней женщиной.
Нападения на украинцев в Польше
- Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала, как они говорят по-украински. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.
- Кроме того, в Польше задержан 63-летний житель гмины Лешноволя недалеко от Варшавы, которого подозревают в оскорблениях и угрозах соседям — гражданам Украины — из-за их национальности.
- 31 июля сообщалось, что неизвестный в Польше напал на 40-летнюю женщину из Украины и разбил ей голову палкой. Его задержали.
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