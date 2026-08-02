18-річний українець напав з ножем на жінку в Польщі: його затримано

У Польщі в місті Вроцлав 18-річний українець напав з ножем на 30-річну громадянку Польщі, його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє RMF24 із посиланням на поліцію, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, напад стався увечері в суботу, 1 серпня, у Вроцлаві. 18-річний нападник кілька разів ударив жінку ножем на сходах будинку і втік. Поліція швидко заарештувала підозрюваного, ним виявився громадянин України. Поліція кваліфікувала інцидент як замах на вбивство.

Зазначається, що жінка наразі перебуває в лікарні.

Мотив нападу поки невідомий. Правоохоронці не повідомляють, чи були нападник і жертва знайомі. Очікується, що прокуратура оприлюднить більше інформації про напад у понеділок.

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Своєю чергою міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський підтвердив у соцмережі X, що нападника затримано.

Речниця Головного управління муніципальної поліції Вроцлава Александра Фреус повідомила, що напад стався на 30-річну польку. Досі невідомо, чи був знайомий нападник із потерпілою. Близько 21:00 за місцевим часом почала надходити інформація про напад.

"Наразі ми не можемо розкрити мотив нападу. Тепер прокуратура вирішить усе це", – зазначила вона.

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Свідки злочину розповіли, що нападник, імовірно, почав переслідувати жінку одразу після того, як вона вийшла з громадського транспорту. За їхніми словами, він пішов за нею до під'їзду багатоквартирного будинку, де кілька разів ударив її ножем. Крики постраждалої почув сусід, який, імовірно, налякав нападника та змусив його втекти. Попередньо вважається, що 18-річний українець не був знайомий із 30-річною жінкою.

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