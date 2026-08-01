МИД Польши об атаке РФ на Киев: сознательный террор против невинных людей
Министерство иностранных дел Польши осудило массированную атаку РФ на Киев в ночь на 1 августа, в ходе которой было повреждено посольство Литвы.
Об этом говорится в заявлении МИД Польши в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Солидарность с Украиной и Литвой
"Удар России по Киеву - это очередной жестокий акт насилия против гражданского населения. Сознательный террор против невинных людей не имеет никакого оправдания. Мы также обеспокоены сообщениями о том, что было повреждено здание посольства Литвы в Киеве. Мы солидарны с Украиной и Литвой", - говорится в заявлении.
Ракетная атака на Киев 1 августа
В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
По последним данным, погибли девять человек. Число пострадавших возросло до 30, среди них четверо детей. Из раненых 17 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы, еще 13 пострадавшим медики оказали помощь на месте или амбулаторно.
В настоящее время фиксируются последствия в 7 районах: в Соломенском - частичное разрушение квартир, в Дарницком - повреждены 13 многоэтажек.
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