МИД Польши об атаке РФ на Киев: сознательный террор против невинных людей

Министерство иностранных дел Польши осудило массированную атаку РФ на Киев в ночь на 1 августа, в ходе которой было повреждено посольство Литвы.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Солидарность с Украиной и Литвой

"Удар России по Киеву - это очередной жестокий акт насилия против гражданского населения. Сознательный террор против невинных людей не имеет никакого оправдания. Мы также обеспокоены сообщениями о том, что было повреждено здание посольства Литвы в Киеве. Мы солидарны с Украиной и Литвой", - говорится в заявлении.

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Ракетная атака на Киев 1 августа

В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По последним данным, погибли девять человек. Число пострадавших возросло до 30, среди них четверо детей. Из раненых 17 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы, еще 13 пострадавшим медики оказали помощь на месте или амбулаторно.

В настоящее время фиксируются последствия в 7 районах: в Соломенском - частичное разрушение квартир, в Дарницком - повреждены 13 многоэтажек.

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