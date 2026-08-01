МЗС Польщі про атаку РФ на Київ: Свідомий терор проти невинних людей

Міністерство закордонних справ Польщі засудило масовану атаку РФ на Київ у ніч на 1 серпня, під час якої було пошкоджене посольство Литви.

Про це йдеться в заяві МЗС Польщі в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Солідарність із Україною та Литвою

"Удар Росії по Києву — це черговий жорстокий акт насильства проти цивільного населення. Свідомий терор проти невинних людей не має жодного виправдання. Ми також занепокоєні повідомленнями про те, що зазнала пошкоджень будівля Посольства Литви в Києві. Ми солідарні з Україною та Литвою", - сказано в заяві.

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Ракетна атака на Київ 1 серпня

У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

За останніми даними, загинули дев'ятеро людей. Кількість постраждалих зросла до 30, серед них четверо дітей. Із поранених 17 осіб, зокрема троє дітей, госпіталізували, ще 13 постраждалим медики надали допомогу на місці або амбулаторно.

Наразі фіксуються наслідки у 7 районах, у Солом’янському - часткове руйнування квартир, у Дарницькому - пошкоджено 13 багатоповерхівок.

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