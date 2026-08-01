Посольство Литви пошкоджено під час ракетної атаки РФ на Київ. ФОТО

Під час масованої російської атаки на Київ у ніч на 1 серпня було пошкоджено будівлю посольства Литви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

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За його словами, російські ракети впали всього за кілька метрів від будівлі посольства.

"На щастя, наші співробітники не постраждали. Сьогодні МЗС Литви викличе представника Росії у Вільнюсі", – заявив Будріс.

Литва закликає посилити тиск на Росію

Глава литовського МЗС наголосив, що новий удар по українській столиці свідчить про відсутність намірів Росії припинити терор проти цивільного населення.

"Немає жодних ознак справжньої готовності Росії припинити кампанію терору проти України. Відповідь очевидна: посилити тиск на Росію за допомогою жорсткіших санкцій та активізувати підтримку України", – підкреслив Будріс.

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Ракетна атака на Київ 1 серпня

У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

За останніми даними, загинули дев'ятеро людей. Кількість постраждалих зросла до 30, серед них четверо дітей. Із поранених 17 осіб, зокрема троє дітей, госпіталізували, ще 13 постраждалим медики надали допомогу на місці або амбулаторно.

Наразі фіксуються наслідки у 7 районах, у Солом’янському - часткове руйнування квартир, у Дарницькому - пошкоджено 13 багатоповерхівок.