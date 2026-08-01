Посольство Литвы повреждено во время ракетной атаки РФ на Киев. ФОТО

Во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 1 августа было повреждено здание посольства Литвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

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По его словам, российские ракеты упали всего в нескольких метрах от здания посольства.

"К счастью, наши сотрудники не пострадали. Сегодня МИД Литвы вызовет представителя России в Вильнюсе", — заявил Будрис.

Литва призывает усилить давление на Россию

Глава литовского МИД подчеркнул, что новый удар по украинской столице свидетельствует об отсутствии у России намерений прекратить террор против гражданского населения.

"Нет никаких признаков реальной готовности России прекратить кампанию террора против Украины. Ответ очевиден: усилить давление на Россию с помощью более жестких санкций и активизировать поддержку Украины", — подчеркнул Будрис.

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Ракетная атака на Киев 1 августа

В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По последним данным, погибли девять человек. Число пострадавших возросло до 30, среди них четверо детей. Из раненых 17 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы, еще 13 пострадавшим медики оказали помощь на месте или амбулаторно.

В настоящее время фиксируются последствия в 7 районах: в Соломенском — частичное разрушение квартир, в Дарницком — повреждены 13 многоэтажных домов.