Rzeczpospolita: війна в Україні змінює польську армію
Індустрія дронів
Польща змінює структуру бойових батальйонів і скорочує кількість танків та бронемашин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Rzeczpospolita.
Дрони замість частини бронетехніки
У польській армії вирішили замінити одну з бойових рот підрозділами безпілотних систем. У результаті кількість танків і бойових машин піхоти у батальйонах скорочують.
Пілотний проєкт уже майже рік тестують у двох батальйонах, які оснащені бронетранспортерами Rosomak. Під час експерименту одну з чотирьох бойових рот замінили підрозділом безпілотних систем. Через це кількість бронемашин у батальйоні зменшилася з 58 до 44.
Нові підрозділи отримають FPV-дрони, розвідувальні комплекси та засоби боротьби з безпілотниками. Очікується, що батальйони зможуть самостійно виявляти, ідентифікувати та уражати цілі на відстані до 30 км, що у два з половиною раза більше, ніж раніше.
"Ці зміни є наслідком аналізу сучасної війни, насамперед бойових напрацювань України", – зазначається у матеріалі.
Нова модель для всієї армії
Попри те, що сертифікація пілотних підрозділів запланована на листопад, нову модель вже включили до Програми розвитку Збройних сил Польщі на 2025–2039 роки.
У майбутньому її планують зробити стандартом для танкових, механізованих і мотопіхотних батальйонів.
При цьому у польській армії не розглядають безпілотники як повну заміну танкам чи іншій бронетехніці. Їх інтегрують у чинну систему озброєння.
Польща останніми роками активно змінює підходи до розвитку армії. Після перевірки боєготовності стало зрозуміло, що структура підрозділів потребує модернізації.
Крім того, країна збільшила фінансування програм безпілотників і систем боротьби з ними. Український досвід активно використовують, зокрема українські інструктори навчають польських військових протидії дронам.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Одного з постраждалих госпіталізували. Про це повідомляє https://t.me/inpoland_pl/29476 InPoland.net.pl.