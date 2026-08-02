Rzeczpospolita: війна в Україні змінює польську армію

Індустрія дронів

Польща змінює структуру бойових батальйонів і скорочує кількість танків та бронемашин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Rzeczpospolita.

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Дрони замість частини бронетехніки

У польській армії вирішили замінити одну з бойових рот підрозділами безпілотних систем. У результаті кількість танків і бойових машин піхоти у батальйонах скорочують.

Пілотний проєкт уже майже рік тестують у двох батальйонах, які оснащені бронетранспортерами Rosomak. Під час експерименту одну з чотирьох бойових рот замінили підрозділом безпілотних систем. Через це кількість бронемашин у батальйоні зменшилася з 58 до 44.

Нові підрозділи отримають FPV-дрони, розвідувальні комплекси та засоби боротьби з безпілотниками. Очікується, що батальйони зможуть самостійно виявляти, ідентифікувати та уражати цілі на відстані до 30 км, що у два з половиною раза більше, ніж раніше.

"Ці зміни є наслідком аналізу сучасної війни, насамперед бойових напрацювань України", – зазначається у матеріалі.

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Нова модель для всієї армії

Попри те, що сертифікація пілотних підрозділів запланована на листопад, нову модель вже включили до Програми розвитку Збройних сил Польщі на 2025–2039 роки.

У майбутньому її планують зробити стандартом для танкових, механізованих і мотопіхотних батальйонів.

При цьому у польській армії не розглядають безпілотники як повну заміну танкам чи іншій бронетехніці. Їх інтегрують у чинну систему озброєння.

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Польща останніми роками активно змінює підходи до розвитку армії. Після перевірки боєготовності стало зрозуміло, що структура підрозділів потребує модернізації.

Крім того, країна збільшила фінансування програм безпілотників і систем боротьби з ними. Український досвід активно використовують, зокрема українські інструктори навчають польських військових протидії дронам.