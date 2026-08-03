У Польщі пояснили, чому частина повітів не увімкнула тривогу під час загрози ракети РФ

Голова Люблінського воєводства Кшиштоф Коморський пояснив, чому в частині повітів Польщі не оголосили повітряну тривогу під час вторгнення російської ракети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посадовця, яку цитує RMF24.





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Чому сирени пролунали не всюди

Він уточнив, що сирени увімкнули у семи повітах, тоді як ще десять цього не зробили.

Одним із повітів, де не було тривоги, став Білгорайський, саме там впала російська ракета.

Коморський пояснив ситуацію людським фактором.

"Людський фактор може бути найслабшою ланкою у процесі оповіщення про загрозу. Психологічні фактори, такі як вагання чи необхідність додаткових консультацій, можуть мати вплив. Тому, щоб оптимізувати цей процес і підвищити його ефективність, я передам частину повноважень щодо прийняття рішень до Воєводського центру кризового управління", – сказав він.

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Збій у процесі ухвалення рішень

Посадовець також визнав, що між виявленням загрози та передачею інформації до повітів минуло занадто багато часу.

"На певному рівні стався збій у процесі ухвалення рішень", – зазначив Коморський.

Раніше повідомлялося, що 30 липня у Люблінському воєводстві впала російська крилата ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що немає підстав думати, що ракета була навмисно спрямована на територію країни.

Президент Польщі Кароль Навроцький очікує від уряду детального звіту щодо цього інциденту та не планує скликати засідання Ради національної безпеки.

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