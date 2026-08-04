Генштаб Польщі заявив про російську дезінформацію після падіння ракети в Люблінському воєводстві
Російська пропаганда розгорнула кампанію з дезінформації майже одразу після падіння невпізнаного об'єкта в Люблінському воєводстві 30 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Генеральному штабі Збройних сил Польщі.
За даними польських військових, у проміжку між 04:00 та 09:00 за місцевим часом російські державні ЗМІ та пропагандистські ресурси скористалися відсутністю офіційно підтвердженої інформації та почали поширювати непідтверджені версії подій.
У Генштабі зазначили, що розслідування триває, тому об'єкт поки офіційно класифікують як невпізнаний.
Які наративи просувала РФ
За інформацією польської сторони, російська інформаційна кампанія була спрямована на:
- поширення тверджень про нібито українське походження ракети;
- дискредитацію польської системи протиповітряної оборони;
- підрив довіри до дій польських служб та органів влади;
- просування наративу, що інцидент є наслідком польсько-української співпраці;
- пов'язування події з перебуванням президента України Володимира Зеленського в Любліні.
Заклик чекати офіційних висновків
У Генеральному штабі Польщі наголосили, що подібні інформаційні операції мають на меті випередити офіційні результати розслідування, нав'язати альтернативні версії подій, розмити відповідальність і підірвати довіру громадян до державних інституцій.
Польські військові закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію, не піддаватися спекуляціям і чекати офіційних повідомлень уряду, профільних служб та Збройних сил Польщі.
Що передувало?
- У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.
- Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.
- Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі немає жодних підстав вважати, що ціллю російської крилатої ракети була Польща.
- Пізніше в Польщі заявили, що готові розглянути передачу Україні додаткових ракет до систем Patriot, якщо така потреба виникне.
- У прокуратурі Любліна підтвердили, що російська ракета, яка напередодні впала на території Польщі, є крилатою ракетою X-101, і виготовлена вона у другому кварталі 2026 року в Московській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чого це раптом?!
«Zapraszamy do stołu. Smacznego!»