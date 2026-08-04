Генштаб Польщі заявив про російську дезінформацію після падіння ракети в Люблінському воєводстві

Російська пропаганда розгорнула кампанію з дезінформації майже одразу після падіння невпізнаного об'єкта в Люблінському воєводстві 30 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Генеральному штабі Збройних сил Польщі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними польських військових, у проміжку між 04:00 та 09:00 за місцевим часом російські державні ЗМІ та пропагандистські ресурси скористалися відсутністю офіційно підтвердженої інформації та почали поширювати непідтверджені версії подій.

У Генштабі зазначили, що розслідування триває, тому об'єкт поки офіційно класифікують як невпізнаний.

Які наративи просувала РФ

За інформацією польської сторони, російська інформаційна кампанія була спрямована на:

поширення тверджень про нібито українське походження ракети;

дискредитацію польської системи протиповітряної оборони;

підрив довіри до дій польських служб та органів влади;

просування наративу, що інцидент є наслідком польсько-української співпраці;

пов'язування події з перебуванням президента України Володимира Зеленського в Любліні.

Заклик чекати офіційних висновків

У Генеральному штабі Польщі наголосили, що подібні інформаційні операції мають на меті випередити офіційні результати розслідування, нав'язати альтернативні версії подій, розмити відповідальність і підірвати довіру громадян до державних інституцій.

Польські військові закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію, не піддаватися спекуляціям і чекати офіційних повідомлень уряду, профільних служб та Збройних сил Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі пояснили, чому частина повітів не увімкнула тривогу під час загрози ракети РФ

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На місці падіння російської ракети в Польщі відновлено пошуки через брак фрагмента