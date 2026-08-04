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Новини Російська ракета впала у Польщі
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Генштаб Польщі заявив про російську дезінформацію після падіння ракети в Люблінському воєводстві

Польща: РФ поширювала фейки після падіння ракети в Любліні

Російська пропаганда розгорнула кампанію з дезінформації майже одразу після падіння невпізнаного об'єкта в Люблінському воєводстві 30 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Генеральному штабі Збройних сил Польщі.

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За даними польських військових, у проміжку між 04:00 та 09:00 за місцевим часом російські державні ЗМІ та пропагандистські ресурси скористалися відсутністю офіційно підтвердженої інформації та почали поширювати непідтверджені версії подій.

У Генштабі зазначили, що розслідування триває, тому об'єкт поки офіційно класифікують як невпізнаний.

Які наративи просувала РФ

За інформацією польської сторони, російська інформаційна кампанія була спрямована на:

  • поширення тверджень про нібито українське походження ракети;
  • дискредитацію польської системи протиповітряної оборони;
  • підрив довіри до дій польських служб та органів влади;
  • просування наративу, що інцидент є наслідком польсько-української співпраці;
  • пов'язування події з перебуванням президента України Володимира Зеленського в Любліні.

Заклик чекати офіційних висновків

У Генеральному штабі Польщі наголосили, що подібні інформаційні операції мають на меті випередити офіційні результати розслідування, нав'язати альтернативні версії подій, розмити відповідальність і підірвати довіру громадян до державних інституцій.

Польські військові закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію, не піддаватися спекуляціям і чекати офіційних повідомлень уряду, профільних служб та Збройних сил Польщі.

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Що передувало?

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Автор: 

Польща (7649) пропаганда (3013)
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Топ коментарі
+5
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04.08.2026 10:34 Відповісти
+4
Та невже?!
Чого це раптом?!
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04.08.2026 10:26 Відповісти
+4
Поки "пани гоноровиє" роздумують, як реагувать на заліт ракети - кацапи вже годують світ своїм пропогандистським лайном...
«Zapraszamy do stołu. Smacznego!»
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04.08.2026 10:27 Відповісти

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