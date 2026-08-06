Сікорський закликав обговорити можливість перехоплення російських ракет над Україною

Питання про те, чи не було б ефективніше перехоплювати російські ракети ще над територією України, а не чекати можливого їхнього наближення до Польщі, потребує серйозного обговорення.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє PAP, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, так він прокоментував питання передачі Києву ракет для систем Patriot.

Сікорський наголосив, що на Київ протягом кількох днів поспіль летять балістичні ракети, проти яких наразі бракує захисту і які вбивають дедалі більше цивільних людей.

"Питання про те, чи можемо ми бути впевнені, що краще було б збивати ці російські ракети над Україною, а не, можливо, пізніше над Польщею, є темою для дуже серйозної дискусії, яка не повинна ставати заручницею партійного суперництва", - зауважив глава МЗС Польщі.

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Тиск на РФ

Стосовно шансів на перемир'я Сікорський наголосив, що США мають тиснути саме на Росію, а не на Україну. Одним із дієвих інструментів може стати ухвалення законопроєкту імені нещодавно померлого сенатора Ліндсі Грема.

"Нагадую, що для багатьох країн-союзників митна ставка становить 10 чи 15%, а щодо Росії, наскільки мені відомо, мита наразі ще немає, тож це можна зробити. Було б добре, щоб переговорники нарешті вперше відвідали Київ, а не лише здійснювали паломництво до Москви", - додав Сікорський.

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