Назвал "бандеровцами" и сломал руку: мужчина напал на украинца и двух поляков в Гданьске
В Гданьске (Польша) мужчина напал на прохожего-украинца, а затем на двух местных жителей — поляков, которых он назвал "бандеровцами".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Onet со ссылкой на полицию Гданьска.
Что известно
Сообщается, что нападение произошло на территории приусадебных участков на улице Модра. Мужчина заехал туда на автомобиле Volkswagen и вел себя агрессивно — он ускорялся и резко тормозил. В какой-то момент его обогнал прохожий, но водителю "не понравился его взгляд".
Нападавший, вероятно, перепутал прохожего с кем-то другим и спросил, не сообщал ли тот ранее о нём правоохранительным органам. Когда прохожий ответил, что нет и никогда его не видел, мужчина пришел в ярость. Кроме того, нападающему не понравился "восточноевропейский акцент", и он начал оскорблять прохожего и, по словам свидетелей, пытался его избить. Пострадавшим оказался гражданин Украины, ему удалось убежать.
В свою очередь, нападавший подошел к двум другим арендаторам участков — отцу и сыну. По словам полиции, он называл их "бандеровцами" и вел себя агрессивно. Затем он напал на отца и сына и сломал одному из них руку. Отмечается, что потерпевшие являются гражданами Польши.
Задержание нападавшего
После нападения 37-летний гражданин Польши покинул место происшествия на автомобиле, но в тот же день его задержали правоохранители.
Как отмечается, на момент задержания в его крови обнаружили более 1,5 промилле алкоголя. Также полиция проверяет, не находился ли он под воздействием наркотических веществ.
В ходе расследования выяснилось, что у нападавшего не было водительского удостоверения.
Ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, повлекших утрату трудоспособности более чем на семь дней, использовании оскорбительных выражений национального характера, а также в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Дело квалифицировали как "хулиганство", за что ему может грозить до 7,5 лет лишения свободы. Прокуратура Гданьска взяла мужчину под полицейский надзор. Ему также запретили приближаться к потерпевшим и контактировать с ними.
Что предшествовало
- Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала их украинскую речь. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.
- Кроме того, в Польше задержан 63-летний житель гмины Лешноволя недалеко от Варшавы, которого подозревают в оскорблениях и угрозах соседям — гражданам Украины — из-за их национальности.
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