Назвал "бандеровцами" и сломал руку: мужчина напал на украинца и двух поляков в Гданьске

В Гданьске (Польша) мужчина напал на прохожего-украинца, а затем на двух местных жителей — поляков, которых он назвал "бандеровцами".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Onet со ссылкой на полицию Гданьска.

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Что известно

Сообщается, что нападение произошло на территории приусадебных участков на улице Модра. Мужчина заехал туда на автомобиле Volkswagen и вел себя агрессивно — он ускорялся и резко тормозил. В какой-то момент его обогнал прохожий, но водителю "не понравился его взгляд".

Нападавший, вероятно, перепутал прохожего с кем-то другим и спросил, не сообщал ли тот ранее о нём правоохранительным органам. Когда прохожий ответил, что нет и никогда его не видел, мужчина пришел в ярость. Кроме того, нападающему не понравился "восточноевропейский акцент", и он начал оскорблять прохожего и, по словам свидетелей, пытался его избить. Пострадавшим оказался гражданин Украины, ему удалось убежать.

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В свою очередь, нападавший подошел к двум другим арендаторам участков — отцу и сыну. По словам полиции, он называл их "бандеровцами" и вел себя агрессивно. Затем он напал на отца и сына и сломал одному из них руку. Отмечается, что потерпевшие являются гражданами Польши.

Задержание нападавшего

После нападения 37-летний гражданин Польши покинул место происшествия на автомобиле, но в тот же день его задержали правоохранители.

Как отмечается, на момент задержания в его крови обнаружили более 1,5 промилле алкоголя. Также полиция проверяет, не находился ли он под воздействием наркотических веществ.

В ходе расследования выяснилось, что у нападавшего не было водительского удостоверения.

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Ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, повлекших утрату трудоспособности более чем на семь дней, использовании оскорбительных выражений национального характера, а также в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Дело квалифицировали как "хулиганство", за что ему может грозить до 7,5 лет лишения свободы. Прокуратура Гданьска взяла мужчину под полицейский надзор. Ему также запретили приближаться к потерпевшим и контактировать с ними.

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Что предшествовало