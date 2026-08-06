Назвав "бандерівцями" та зламав руку: чоловік напав на українця та двох поляків у Гданську
У Гданську в Польщі чоловік напав на перехожого українця, а потім двох місцевих мешканців - поляків, яких назвав "бандерівцями".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Onet із посиланням на поліцію Гданська.
Що відомо
Повідомляється, що напад стався на території присадибних ділянок на вулиці Модра. Чоловік заїхав туди автомобілем Volkswagen і поводився агресивно – він прискорювався та різко гальмував. У якийсь момент його обігнав перехожий, але водієві "не сподобався його погляд".
Нападник, імовірно, сплутав перехожого з кимось іншим, і запитав, чи він раніше повідомляв про нього правоохоронцям. Коли перехожий відповів, що ні і ніколи його не бачив, чоловік розлютився. Крім того, нападнику не сподобався "східноєвропейський акцент" і він почав ображати перехожого та, за словами свідків, намагався його побити. Постраждалим виявився громадянин України, йому вдалося втекти.
Своєю чергою нападник підійшов до двох інших орендарів ділянок – батька та сина. За словами поліції, він називав їх "бандерівцями" і поводився агресивно. Потім він напав на батька та сина, та зламав одному з них руку. Зазначається, що потерпілі є громадянами Польщі.
Затримання нападника
Після нападу 37-річний громадянин Польщі залишив місце події автомобілем, але того ж дня його затримали правоохоронці.
Як зазначається, на момент затримання в його крові виявили понад 1,5 проміле алкоголю. Також поліція перевіряє, чи не перебував він під впливом наркотичних речовин.
Під час розслідування з’ясувалося, що нападник не мав водійського посвідчення.
Йому висунули обвинувачення у заподіянні тілесних ушкоджень, що призвели до втрати працездатності більш ніж на сім днів, використанні образ національного характеру, а також керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
Справу кваліфікували як "хуліганство", за що йому може загрожувати до 7,5 року позбавлення волі. Прокуратура Гданська взяла чоловіка під поліцейський нагляд. Йому також заборонили наближатися до потерпілих і контактувати з ними.
Що передувало
- Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За даними ЗМІ, нападники переслідували потерпілих після виходу з магазину, а мотивом агресії став їхній акцент.
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.
- Крім того, у Польщі затримано 63-річного мешканця гміни Лешноволя поблизу Варшави, якого підозрюють в образах та погрозах сусідам - громадянам України через їхню національність.
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