Назвав "бандерівцями" та зламав руку: чоловік напав на українця та двох поляків у Гданську

У Гданську в Польщі чоловік напав на перехожого українця, а потім двох місцевих мешканців - поляків, яких назвав "бандерівцями".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Onet із посиланням на поліцію Гданська.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Повідомляється, що напад стався на території присадибних ділянок на вулиці Модра. Чоловік заїхав туди автомобілем Volkswagen і поводився агресивно – він прискорювався та різко гальмував. У якийсь момент його обігнав перехожий, але водієві "не сподобався його погляд".

Нападник, імовірно, сплутав перехожого з кимось іншим, і запитав, чи він раніше повідомляв про нього правоохоронцям. Коли перехожий відповів, що ні і ніколи його не бачив, чоловік розлютився. Крім того, нападнику не сподобався "східноєвропейський акцент" і він почав ображати перехожого та, за словами свідків, намагався його побити. Постраждалим виявився громадянин України, йому вдалося втекти.

Також дивіться: У Польщі жінка вдарила українського таксиста і назвала його "українською шматою". ВIДЕО

Своєю чергою нападник підійшов до двох інших орендарів ділянок – батька та сина. За словами поліції, він називав їх "бандерівцями" і поводився агресивно. Потім він напав на батька та сина, та зламав одному з них руку. Зазначається, що потерпілі є громадянами Польщі.

Затримання нападника

Після нападу 37-річний громадянин Польщі залишив місце події автомобілем, але того ж дня його затримали правоохоронці.

Як зазначається, на момент затримання в його крові виявили понад 1,5 проміле алкоголю. Також поліція перевіряє, чи не перебував він під впливом наркотичних речовин.

Під час розслідування з’ясувалося, що нападник не мав водійського посвідчення.

Також читайте: Посол України в Польщі Боднар пояснив появу вірусних відео з нападами на українців

Йому висунули обвинувачення у заподіянні тілесних ушкоджень, що призвели до втрати працездатності більш ніж на сім днів, використанні образ національного характеру, а також керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Справу кваліфікували як "хуліганство", за що йому може загрожувати до 7,5 року позбавлення волі. Прокуратура Гданська взяла чоловіка під поліцейський нагляд. Йому також заборонили наближатися до потерпілих і контактувати з ними.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомий розбив голову 40-річній українці у Польщі: його розшукує поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало