Зеленський 8 серпня вперше відвідає Сербію та зустрінеться з Вучичем

Президент України Володимир Зеленський здійснить перший офіційний візит до Сербії та проведе зустріч із президентом Александром Вучичем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві канцелярії президента Сербії, яку передають місцеві ЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перша поїздка Зеленського до Белграда

Зустріч лідерів запланована на суботу, 8 серпня. Це буде перший офіційний візит Зеленського до Белграда з моменту його обрання президентом України.

Раніше президенти України та Сербії неодноразово перетиналися на міжнародних форумах і самітах за межами своїх країн.

Про що говоритимуть президенти

Під час переговорів сторони планують обговорити європейський шлях України та Сербії, розвиток двосторонньої економічної співпраці, а також питання енергетики.

Президент Сербії також зазначив, що сторони можуть обговорити й інші напрямки співпраці, зокрема у сфері культури та спорту.

"Я вважаю, що ми обговоримо, як і яким чином ми можемо допомогти один одному в цьому питанні, і, якщо можливо, чомусь навчимося у одне одного", - заявив Вучич.

Окремо він прокоментував питання можливого приєднання Сербії до санкцій проти Росії.

"Сербія визначила свою позицію чотири з половиною роки тому, і вона не змінилася за минулий період і залишиться такою в найближчому майбутньому", - підкреслив президент.

Також читайте: Зеленський підписав укази про звільнення ще чотирьох послів