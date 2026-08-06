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Новини Відносини України та Сербії
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Зеленський 8 серпня вперше відвідає Сербію та зустрінеться з Вучичем

вучич,зеленський

Президент України Володимир Зеленський здійснить перший офіційний візит до Сербії та проведе зустріч із президентом Александром Вучичем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві канцелярії президента Сербії, яку передають місцеві ЗМІ.

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Перша поїздка Зеленського до Белграда

Зустріч лідерів запланована на суботу, 8 серпня. Це буде перший офіційний візит Зеленського до Белграда з моменту його обрання президентом України.

Раніше президенти України та Сербії неодноразово перетиналися на міжнародних форумах і самітах за межами своїх країн.

Про що говоритимуть президенти

Під час переговорів сторони планують обговорити європейський шлях України та Сербії, розвиток двосторонньої економічної співпраці, а також питання енергетики.

Президент Сербії також зазначив, що сторони можуть обговорити й інші напрямки співпраці, зокрема у сфері культури та спорту.

"Я вважаю, що ми обговоримо, як і яким чином ми можемо допомогти один одному в цьому питанні, і, якщо можливо, чомусь навчимося у одне одного", - заявив Вучич.

Окремо він прокоментував питання можливого приєднання Сербії до санкцій проти Росії.

"Сербія визначила свою позицію чотири з половиною роки тому, і вона не змінилася за минулий період і залишиться такою в найближчому майбутньому", - підкреслив президент.

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Топ коментарі
+7
Готуємося до потужного обстрілу
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06.08.2026 22:16 Відповісти
+5
Шо ****, уже в нормальні країни не запрошують ?
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06.08.2026 22:16 Відповісти
+4
Так-с...8 будет обстрел...к бабке не ходи..Спасибо за новость
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06.08.2026 22:41 Відповісти

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