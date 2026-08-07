Украина и Сербия обсудят открытие кластеров на пути в ЕС, — Жовква

Украина и Сербия планируют обсудить вопрос об открытии кластеров в рамках процесса вступления в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении заместителя главы Офиса Президента Игоря Жовквы, озвученном в эфире телемарафона.

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Переговоры о евроинтеграции

По словам Жовквы, во время визита президента Владимира Зеленского в Сербию стороны обсудят ряд ключевых вопросов. Речь идет о политическом и экономическом сотрудничестве, а также о координации действий на пути к членству в ЕС.

Украина и Сербия имеют статус стран-кандидатов. Оба государства работают над открытием новых переговорных кластеров.

"Украина должна открыть остальные кластеры, ряд кластеров должна открыть Сербия. Поэтому об этом мы также поговорим", — отметил Жовква.

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Вопросы санкций и безопасности

Особое внимание в ходе встреч будет уделено теме российской агрессии и ее влиянию на Европу. Также стороны затронут вопрос санкционной политики.

Сербия пока не присоединилась к ограничениям против России. Украинская сторона планирует обсудить эту позицию с президентом Александром Вучичем.

Жовква подчеркнул, что для стран, стремящихся вступить в ЕС, важно согласовывать внешнюю политику с позицией Евросоюза.

Напомним, в пятницу, 7 августа, президент Владимир Зеленский впервые прибыл с визитом в Сербию.

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