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Новости Отношения Украины и Сербии
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Украина и Сербия обсудят открытие кластеров на пути в ЕС, — Жовква

Владимир Зеленский провел встречу с Александром Вучичем

Украина и Сербия планируют обсудить вопрос об открытии кластеров в рамках процесса вступления в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении заместителя главы Офиса Президента Игоря Жовквы, озвученном в эфире телемарафона.

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Переговоры о евроинтеграции

По словам Жовквы, во время визита президента Владимира Зеленского в Сербию стороны обсудят ряд ключевых вопросов. Речь идет о политическом и экономическом сотрудничестве, а также о координации действий на пути к членству в ЕС.

Украина и Сербия имеют статус стран-кандидатов. Оба государства работают над открытием новых переговорных кластеров.

"Украина должна открыть остальные кластеры, ряд кластеров должна открыть Сербия. Поэтому об этом мы также поговорим", — отметил Жовква.

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Вопросы санкций и безопасности

Особое внимание в ходе встреч будет уделено теме российской агрессии и ее влиянию на Европу. Также стороны затронут вопрос санкционной политики.

Сербия пока не присоединилась к ограничениям против России. Украинская сторона планирует обсудить эту позицию с президентом Александром Вучичем.

Жовква подчеркнул, что для стран, стремящихся вступить в ЕС, важно согласовывать внешнюю политику с позицией Евросоюза.

Напомним, в пятницу, 7 августа, президент Владимир Зеленский впервые прибыл с визитом в Сербию

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Автор: 

визит (3282) Зеленский Владимир (25464) санкции (12494) Сербия (453) вступление (88) Евросоюз (18822) Вучич Александр (111) Жовква Игорь (159)
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Топ комментарии
+9
Яких кластерів? Сербія сама 14 років.не може вступити в ЄС і з вучичем точно.її туди не приймуть? Що за дика брехня?
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07.08.2026 23:39 Ответить
+6
ЄС в курсі?
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07.08.2026 23:05 Ответить
+2
ЄС це як морквина перед носом віслючка. Починаючи з президентства Ющенко, тобто вже понад 20 років, нам демонструють "морквину віслючка". Вже всі аргументи проговорені багато разів, але марафон за морквиною продовжують. На цю "імітацію" витрачають час, гроші, створюють бюрократичні підрозділи, отримують фінансування на всілякі "експертні ради" метою створення яких є лише отримання зарплати і вішання локшини на вуха. Нас звинувачують і недаремно в корупції, але корупція в Європі процвітає не менші ніж у нас! Чого вартує, наприклад діяльність Шредера і Меркель, які знищили атомну енергетику Німеччини, не розвивали оборонні проекти, віддали безпеку власної країни на поталу ***** та ще й ввели в енергетичну залежність по нафті та газу? Знаючи кацапів і "слідкуючи за руками" очевидно що частина европейського естеблішменту, як і нашого до речі, корумпована. Нічим окрім цього виправдати деякі їх дії неможливо. Тому ЄС це не "панацея" від наших проблем, а інша сторона проблеми. Взявши криваві гроші ***** вони бояться рішуче діяти проти ***** і всяляко шукають цьому виправдання в "експертних радах" і "розможенні" фіців, орбанів, мадярів та навроцьких. Нам лишається лише одне розробляти національну стратегію виживання і масового знищення ворога будь якими доступними для нас засобами. Кацапи вбили в Україні за мінімальними і неповними даними 1200 дітей. Давайте вбємо 1200 кацапських ********* і знищимо 2500 дитячих та освітніх закладів. Чому б і нам не бити по цивільним лікарням? Зокрема по родильним відділенням та госпіталям для підранків "СВО"? Немає ракет? Нічого! Застосуємо хімічну, біологічну, електронну, економічну зброю. Давайте скидатися відкрито на персональне вбивство окремих упоротих ********** і наймати кацапів через телєгу. Чому б нам цього не робити як це роблять вони? Не варто боятися осуду Заходу бо Захід хоче перемоги України за найдешевшу ціну для себе. А в ЄС та НАТО без перемоги над кацапнею ми взагалі ніколи не потрапимо. Не тіштесь брехнею, а свідомо працюйте над знищенням кацапні.
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07.08.2026 23:41 Ответить

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