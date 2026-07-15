Вучич в Киеве подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и пообещал усилить гуманитарную помощь
Сербия подтвердила поддержку территориальной целостности Украины, её курса на вступление в ЕС и готовность выполнить обязательства по оказанию помощи и восстановлению.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Сербии Александара Вучича во время пресс-конференции в Киеве.
Помощь Украине: что пообещал Белград
Вучич заявил, что его страна продолжит оказывать гуманитарную поддержку Украине. Речь идет о финансовой и медицинской помощи, а также о поддержке энергетического сектора.
В то же время он признал, что не все обещания выполнены.
"Речь идет о гуманитарной поддержке. Мы говорим о финансовой, медицинской помощи, а также о поддержке энергетического сектора. Я не очень доволен тем, что нам уже удалось сделать, ведь часть того, что мы обещали, мы еще не предоставили. Но очень скоро мы это исправим", — отметил он.
Восстановление и путь в ЕС: позиция Сербии
Глава государства подчеркнул, что Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Также он поблагодарил Киев за аналогичную позицию в отношении Сербии.
По его словам, Сербия уже участвует в восстановлении одного из украинских городов, однако прогресс пока незначительный. Вучич заверил, что страна сделает все возможное, чтобы выполнить свои обязательства.
Отдельно он упомянул о европейской интеграции Украины. Президент подчеркнул, что поддерживает этот курс и не ставит другие страны на первое место.
- Вучич прибыл в Киев для участия в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" и мероприятиях, приуроченных к Дню украинской государственности, который отмечается 15 июля.
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