Вучич у Києві підтвердив підтримку територіальної цілісності України та пообіцяв посилити гуманітарну допомогу
Сербія підтвердила підтримку територіальної цілісності України, її курсу до ЄС та готовність виконати зобов’язання щодо допомоги і відбудови.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента Сербії Александара Вучича під час пресконференції в Києві.
Допомога Україні: що пообіцяв Белград
Вучич заявив, що його країна продовжить надавати гуманітарну підтримку Україні. Йдеться про фінансову та медичну допомогу, а також підтримку енергетичного сектору.
Водночас він визнав, що не всі обіцянки виконані.
"Йдеться про гуманітарну підтримку. Ми говоримо про фінансову, медичну допомогу, а також про підтримку енергетичного сектору. Я не дуже задоволений тим, що нам уже вдалося зробити, адже частину того, що ми обіцяли, ми ще не надали. Але дуже скоро ми це виправимо", – зазначив він.
Відбудова та шлях до ЄС: позиція Сербії
Глава держави підкреслив, що Сербія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Також він подякував Києву за аналогічну позицію щодо Сербії.
За його словами, Сербія вже бере участь у відбудові одного з українських міст, однак прогрес поки що є незначним. Вучич запевнив, що країна зробить усе можливе, щоб виконати свої зобов’язання.
Окремо він згадав про європейську інтеграцію України. Президент наголосив, що підтримує цей курс і не ставить інші країни попереду.
- Вучич прибув до Києва для участі у саміті Україна – Південно-Східна Європа та заходах до Дня української державності, який відзначають 15 липня.
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