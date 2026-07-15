Вучич у Києві підтвердив підтримку територіальної цілісності України та пообіцяв посилити гуманітарну допомогу

Сербія підтвердила підтримку територіальної цілісності України, її курсу до ЄС та готовність виконати зобов’язання щодо допомоги і відбудови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента Сербії Александара Вучича під час пресконференції в Києві.

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Допомога Україні: що пообіцяв Белград

Вучич заявив, що його країна продовжить надавати гуманітарну підтримку Україні. Йдеться про фінансову та медичну допомогу, а також підтримку енергетичного сектору.

Водночас він визнав, що не всі обіцянки виконані.

"Йдеться про гуманітарну підтримку. Ми говоримо про фінансову, медичну допомогу, а також про підтримку енергетичного сектору. Я не дуже задоволений тим, що нам уже вдалося зробити, адже частину того, що ми обіцяли, ми ще не надали. Але дуже скоро ми це виправимо", – зазначив він.

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Відбудова та шлях до ЄС: позиція Сербії

Глава держави підкреслив, що Сербія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Також він подякував Києву за аналогічну позицію щодо Сербії.

За його словами, Сербія вже бере участь у відбудові одного з українських міст, однак прогрес поки що є незначним. Вучич запевнив, що країна зробить усе можливе, щоб виконати свої зобов’язання.

Окремо він згадав про європейську інтеграцію України. Президент наголосив, що підтримує цей курс і не ставить інші країни попереду.