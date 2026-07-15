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Новини Відносини України та Сербії
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Вучич у Києві підтвердив підтримку територіальної цілісності України та пообіцяв посилити гуманітарну допомогу

Президент Сербії пообіцяв посилити гуманітарну допомогу Україні

Сербія підтвердила підтримку територіальної цілісності України, її курсу до ЄС та готовність виконати зобов’язання щодо допомоги і відбудови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента Сербії Александара Вучича під час пресконференції в Києві.

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Допомога Україні: що пообіцяв Белград

Вучич заявив, що його країна продовжить надавати гуманітарну підтримку Україні. Йдеться про фінансову та медичну допомогу, а також підтримку енергетичного сектору.

Водночас він визнав, що не всі обіцянки виконані.

"Йдеться про гуманітарну підтримку. Ми говоримо про фінансову, медичну допомогу, а також про підтримку енергетичного сектору. Я не дуже задоволений тим, що нам уже вдалося зробити, адже частину того, що ми обіцяли, ми ще не надали. Але дуже скоро ми це виправимо", – зазначив він.

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Відбудова та шлях до ЄС: позиція Сербії

Глава держави підкреслив, що Сербія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Також він подякував Києву за аналогічну позицію щодо Сербії.

За його словами, Сербія вже бере участь у відбудові одного з українських міст, однак прогрес поки що є незначним. Вучич запевнив, що країна зробить усе можливе, щоб виконати свої зобов’язання.

Окремо він згадав про європейську інтеграцію України. Президент наголосив, що підтримує цей курс і не ставить інші країни попереду.

  • Вучич прибув до Києва для участі у саміті Україна – Південно-Східна Європа та заходах до Дня української державності, який відзначають 15 липня.

Автор: 

допомога (9316) Сербія (440) Вучич Александр (126)
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