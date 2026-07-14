Вучич планує зустрітися із Зеленським на саміті "Південно-Східна Європа – Україна"

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що планує взяти участь у саміті "Південно-Східна Європа – Україна" та провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні сербської інформаційної агенції ТанЮг.

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Саміт і непрості умови участі

Вучич зазначив, що вже брав участь у кількох подібних зустрічах, зокрема в Одесі, Дубровнику, Афінах та Тирані.

"Звичайно, добре, коли співпрацюєш. Я вже був на чотирьох зустрічах – в Одесі, Дубровнику, Афінах та Тирані. Але це також буде нелегко, враховуючи запропоновану декларацію та все інше", – сказав він журналістам у Парижі.

Президент Сербії перебував у Франції з нагоди військового параду до Національного дня Французької Республіки.

При цьому наразі не уточнюється, де саме і коли відбудеться саміт.

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Попередній саміт і позиція Сербії

Вучич уперше відвідав Україну у червні 2025 року для участі в саміті Україна – Південно-Східна Європа, який проходив в Одесі.

Тоді він не підписав підсумкову декларацію, у якій учасники закликали міжнародну спільноту посилити підтримку України та підтвердили її зусилля щодо досягнення миру.

Водночас Вучич заявляв, що Сербія підтримує територіальну цілісність України та готова надавати гуманітарну допомогу і політичну підтримку.

До слова, 27 червня, президент Сербії Александар Вучич заявив, що піде у відставку. Він також оголосив про дострокові президентські й парламентські вибори.

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