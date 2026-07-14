Вучич планирует встретиться с Зеленским на саммите "Юго-Восточная Европа – Украина"

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует принять участие в саммите "Юго-Восточная Европа — Украина" и провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении сербского информационного агентства ТанЮг.

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Саммит и непростые условия участия

Вучич отметил, что уже принимал участие в нескольких подобных встречах, в частности в Одессе, Дубровнике, Афинах и Тиране.

"Конечно, хорошо, когда сотрудничаешь. Я уже был на четырех встречах — в Одессе, Дубровнике, Афинах и Тиране. Но это также будет нелегко, учитывая предложенную декларацию и все остальное", — сказал он журналистам в Париже.

Президент Сербии находился во Франции по случаю военного парада, приуроченного к Национальному дню Французской Республики.

При этом пока не уточняется, где именно и когда состоится саммит.

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Предыдущий саммит и позиция Сербии

Вучич впервые посетил Украину в июне 2025 года для участия в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", который проходил в Одессе.

Тогда он не подписал итоговую декларацию, в которой участники призвали международное сообщество усилить поддержку Украины и подтвердили её усилия по достижению мира.

В то же время Вучич заявлял, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины и готова оказывать гуманитарную помощь и политическую поддержку.

К слову, 27 июня президент Сербии Александар Вучич заявил, что уйдет в отставку. Он также объявил о досрочных президентских и парламентских выборах.

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