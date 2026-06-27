Президент Сербии Вучич заявил, что уйдет в отставку, и анонсировал досрочные выборы

В субботу, 27 июня, президент Сербии Александр Вучич заявил, что уйдет в отставку в течение нескольких недель. Он также объявил о досрочных президентских и парламентских выборах.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вучич собирается уйти в отставку

"Я буду президентом всего несколько недель, а затем уйду в отставку", — заявил Вучич своим сторонникам на проправительственном митинге в столице Белграде.

Отмечается, что заявление Вучича прозвучало после полуторалетних антикоррупционных протестов, возглавляемых студентами. Акции прокатились по всей стране после обрушения навеса в 2024 году на железнодорожной станции в городе Нови-Сад. Тогда погибли 16 человек.

Несколько дней назад в городе Нови-Сад студенты почтили память погибших и потребовали проведения досрочных всеобщих выборов.

Вучич также заявил, что поможет своей Сербской прогрессивной партии выиграть досрочные парламентские выборы, которые изначально были запланированы на 2027 год. При этом он не уточнил, когда уйдет в отставку, а также когда распустит парламент, что является предпосылкой для проведения досрочных парламентских выборов.

Читайте также: Вучич поблагодарил РФ за информацию о "подготовке Майдана" в Сербии

Напомним:

В мае 2026 года президент Сербии Александр Вучич уже заявлял, что может уйти в отставку из-за массовых протестов в Белграде.

Читайте также: Президент Сербии Вучич заговорил о досрочных выборах на фоне массовых протестов