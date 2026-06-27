Президент Сербії Вучич заявив, що піде у відставку та анонсував дострокові вибори

У суботу, 27 червня, президент Сербії Александар Вучич заявив, що піде у відставку впродовж кількох тижнів. Він також оголосив про дострокові президентські й парламентські вибори.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вучич зібрався у відставку

"Я буду президентом лише кілька тижнів, а потім піду у відставку", – заявив Вучич своїм прихильникам на проурядовому мітингу в столиці Белграді.

Зазначається, що заява Вучича пролунала після півторарічних антикорупційних протестів, очолюваних студентами. Акції прокотилися по всій країні після обвалу навісу у 2024 році на залізничній станції в місті Нові-Сад. Тоді загинуло 16 людей.

Кілька днів тому у місті Нові-Сад студенти відзначили пам'ять загиблих та вимагали дострокових загальних виборів.

Вучич також заявив, що допоможе своїй Сербській прогресивній партії виграти дострокові парламентські вибори, які спочатку були заплановані на 2027 рік. Водночас він не уточнив, коли піде у відставку, а також коли розпустить парламент, що є передумовою для дострокових парламентських виборів.

Читайте також: Вучич подякував РФ за інформацію про "підготовку Майдану" у Сербії

Нагадаємо:

У травні 2026 року президент Сербії Александр Вучич уже заявляв, що може піти у відставку через масові протести в Белграді.

Читайте також: Президент Сербії Вучич заговорив про дострокові вибори на тлі масових протестів