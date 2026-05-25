Вучич заявив про можливу відставку на тлі протестів
Президент Сербії Александр Вучич заявив, що може піти у відставку через масові протести в Белграді.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Vreme, про це він заявив під час візиту до Пекіна.
Вучич заявив, що його чинний президентський мандат наближається до завершення, і не виключив можливості дострокового складання повноважень.
"Можливо, незабаром подам у відставку", - сказав він, не уточнивши можливих строків такого рішення.
Водночас Вучич підкреслив, що не планує повторювати сценарій дострокової відставки, як це зробив колишній президент Борис Тадич у 2012 році для синхронізації виборів.
Протести в Белграді: влада применшує масштаби
Коментуючи нещодавні масові акції протесту на площі Славія, Вучич назвав їх "порожніми" та "без чіткого змісту".
Він також поставив під сумнів оцінки чисельності учасників, заявивши, що за даними трьох спецслужб у протестах брали участь від 30 500 до 34 300 осіб. Влада, за його словами, орієнтувалася на найвищу з оцінок.
Президент Сербії також заявив, що організатори протестів несуть відповідальність за інциденти, які сталися після завершення акції.
Деталі цих інцидентів він не уточнив.
Сербська прогресивна партія, яку очолює Вучич, оголосила про проведення власних масових заходів у період з 26 по 28 червня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Вучич - такий собі "хитрозадик", який хотів "усидіть на двох стільцях" - і з Росією добре жить, і з ЄС... "Не виходить"...