Вучич заявив про можливу відставку на тлі протестів

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що може піти у відставку через масові протести в Белграді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Vreme, про це він заявив під час візиту до Пекіна.

Вучич заявив, що його чинний президентський мандат наближається до завершення, і не виключив можливості дострокового складання повноважень.

"Можливо, незабаром подам у відставку", - сказав він, не уточнивши можливих строків такого рішення.

Водночас Вучич підкреслив, що не планує повторювати сценарій дострокової відставки, як це зробив колишній президент Борис Тадич у 2012 році для синхронізації виборів.

Протести в Белграді: влада применшує масштаби

Коментуючи нещодавні масові акції протесту на площі Славія, Вучич назвав їх "порожніми" та "без чіткого змісту".

Він також поставив під сумнів оцінки чисельності учасників, заявивши, що за даними трьох спецслужб у протестах брали участь від 30 500 до 34 300 осіб. Влада, за його словами, орієнтувалася на найвищу з оцінок.

Президент Сербії також заявив, що організатори протестів несуть відповідальність за інциденти, які сталися після завершення акції.

Деталі цих інцидентів він не уточнив.

Сербська прогресивна партія, яку очолює Вучич, оголосила про проведення власних масових заходів у період з 26 по 28 червня.

Логічно! У будь-якій адекватній країні нема місця для друзів ху.йлуші! Go to pidiruSSia fucken vuchich!!!
25.05.2026 07:42 Відповісти
Там цікавіше... Серби, це, по суті, "кацапи Югославії"... Віками вони мостили свій зад, під домінування над південними слов'янами . Для них всі ці хорвати, чорногорці, словенці, та інші, були такими собі "хахлами" та "бульбашами", для кацапів, при СРСР... І Росія їм, у цьому, підігрувала", ще з часів до І СВітової війни. Згадай, ХТО складав так звану "Чорну руку", членами якої були терористи, які вбили ерцгерцого Фердінанда, та спровокували І Світову війну!
А Вучич - такий собі "хитрозадик", який хотів "усидіть на двох стільцях" - і з Росією добре жить, і з ЄС... "Не виходить"...
25.05.2026 08:06 Відповісти
Ета госпєрєварот і прітєснєніє рускагаварящіх.
25.05.2026 07:56 Відповісти
Серби завжди були скалкою в дупі. Нарешті на них одягнуть нашийник. Виросло смирне покоління, більше схоже на інших європейців.
25.05.2026 08:07 Відповісти
Балбес,вводишь надзвычайный стан и спокойно правишь сколько хочешь,нужно только хорошо платить гестаповцам,что бы активно подавляли и сажали недовольных.
25.05.2026 08:51 Відповісти
 
 