Вучич заявил о возможной отставке на фоне протестов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может уйти в отставку из-за массовых протестов в Белграде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vreme, об этом он заявил во время визита в Пекин.

Вучич заявил, что его действующий президентский мандат подходит к концу, и не исключил возможности досрочного сложения полномочий.

"Возможно, в скором времени подам в отставку", - сказал он, не уточнив возможные сроки такого решения.

В то же время Вучич подчеркнул, что не планирует повторять сценарий досрочной отставки, как это сделал бывший президент Борис Тадич в 2012 году для синхронизации выборов.

Протесты в Белграде: власти преуменьшают масштабы

Комментируя недавние массовые акции протеста на площади Славия, Вучич назвал их "пустыми" и "без четкого содержания".

Он также поставил под сомнение оценки численности участников, заявив, что по данным трех спецслужб в протестах участвовали от 30 500 до 34 300 человек. Власти, по его словам, ориентировались на самую высокую из оценок.

Президент Сербии также заявил, что организаторы протестов несут ответственность за инциденты, произошедшие после завершения акции.

Детали этих инцидентов он не уточнил.

Сербская прогрессивная партия, которую возглавляет Вучич, объявила о проведении собственных массовых мероприятий в период с 26 по 28 июня.

Сербия (430) Вучич Александр (104)
Логічно! У будь-якій адекватній країні нема місця для друзів ху.йлуші! Go to pidiruSSia fucken vuchich!!!
25.05.2026 07:42 Ответить
Там цікавіше... Серби, це, по суті, "кацапи Югославії"... Віками вони мостили свій зад, під домінування над південними слов'янами . Для них всі ці хорвати, чорногорці, словенці, та інші, були такими собі "хахлами" та "бульбашами", для кацапів, при СРСР... І Росія їм, у цьому, підігрувала", ще з часів до І СВітової війни. Згадай, ХТО складав так звану "Чорну руку", членами якої були терористи, які вбили ерцгерцого Фердінанда, та спровокували І Світову війну!
А Вучич - такий собі "хитрозадик", який хотів "усидіть на двох стільцях" - і з Росією добре жить, і з ЄС... "Не виходить"...
25.05.2026 08:06 Ответить
Ета госпєрєварот і прітєснєніє рускагаварящіх.
25.05.2026 07:56 Ответить
Серби завжди були скалкою в дупі. Нарешті на них одягнуть нашийник. Виросло смирне покоління, більше схоже на інших європейців.
25.05.2026 08:07 Ответить
Балбес,вводишь надзвычайный стан и спокойно правишь сколько хочешь,нужно только хорошо платить гестаповцам,что бы активно подавляли и сажали недовольных.
25.05.2026 08:51 Ответить
 
 