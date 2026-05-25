Вучич заявил о возможной отставке на фоне протестов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может уйти в отставку из-за массовых протестов в Белграде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vreme, об этом он заявил во время визита в Пекин.

Вучич заявил, что его действующий президентский мандат подходит к концу, и не исключил возможности досрочного сложения полномочий.

"Возможно, в скором времени подам в отставку", - сказал он, не уточнив возможные сроки такого решения.

В то же время Вучич подчеркнул, что не планирует повторять сценарий досрочной отставки, как это сделал бывший президент Борис Тадич в 2012 году для синхронизации выборов.

Протесты в Белграде: власти преуменьшают масштабы

Комментируя недавние массовые акции протеста на площади Славия, Вучич назвал их "пустыми" и "без четкого содержания".

Он также поставил под сомнение оценки численности участников, заявив, что по данным трех спецслужб в протестах участвовали от 30 500 до 34 300 человек. Власти, по его словам, ориентировались на самую высокую из оценок.

Президент Сербии также заявил, что организаторы протестов несут ответственность за инциденты, произошедшие после завершения акции.

Детали этих инцидентов он не уточнил.

Сербская прогрессивная партия, которую возглавляет Вучич, объявила о проведении собственных массовых мероприятий в период с 26 по 28 июня.

