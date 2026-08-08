Зеленский встретился с Вучичем в Белграде: началась официальная церемония

В столице Сербии Белграде началась официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В ходе визита Зеленский планирует обсудить с Вучичем расширение экономических связей между Украиной и Сербией, отношения с Европейским Союзом, а также вопросы безопасности.

Трансляция мероприятия с места событий ведется на YouTube-канале Офиса Президента Украины.

Подробности переговоров и результаты встречи стороны сообщат позже.

Что предшествовало?

В пятницу, 7 августа, в Белграде президент Владимир Зеленский начал двусторонние переговоры со своим сербским коллегой Александаром Вучичем.

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