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Новости Отношения Украины и Сербии
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Зеленский встретился с Вучичем в Белграде: началась официальная церемония

Зеленский встречается с Вучичем: что обсудят президенты

В столице Сербии Белграде началась официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В ходе визита Зеленский планирует обсудить с Вучичем расширение экономических связей между Украиной и Сербией, отношения с Европейским Союзом, а также вопросы безопасности.

Трансляция мероприятия с места событий ведется на YouTube-канале Офиса Президента Украины.

Подробности переговоров и результаты встречи стороны сообщат позже.

Что предшествовало?

В пятницу, 7 августа, в Белграде президент Владимир Зеленский начал двусторонние переговоры со своим сербским коллегой Александаром Вучичем.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25464) Вучич Александр (111)
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Топ комментарии
+8
Поїхав,де ще накуй не посилають ?
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08.08.2026 12:17 Ответить
+6
Зеленський зустрівся з Вучичем, це ж така велика подія і значення для українського народу. Нарешті все добре у Зе, йому є куди літати. Можемо спокійно спати.
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08.08.2026 12:40 Ответить
+5
Вучич аж пригнувся, що бути на одному рівні з найпотужнішим лідором
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08.08.2026 12:44 Ответить

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