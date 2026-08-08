Зеленский встретился с Вучичем в Белграде: началась официальная церемония
В столице Сербии Белграде началась официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В ходе визита Зеленский планирует обсудить с Вучичем расширение экономических связей между Украиной и Сербией, отношения с Европейским Союзом, а также вопросы безопасности.
Трансляция мероприятия с места событий ведется на YouTube-канале Офиса Президента Украины.
Подробности переговоров и результаты встречи стороны сообщат позже.
Что предшествовало?
В пятницу, 7 августа, в Белграде президент Владимир Зеленский начал двусторонние переговоры со своим сербским коллегой Александаром Вучичем.
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+8 Пятачок #618041
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