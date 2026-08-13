США должны усилить давление на Путина для завершения войны, - Зеленский

Украине необходимо более активное участие США в мирном процессе. Российский диктатор Владимир Путин не хочет прекращать войну и может попытаться расширить агрессию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам президента, он напрямую обращался в Белый дом с просьбой увеличить помощь Украине системами Patriot. Также соответствующие просьбы он передавал через союзников.

Зеленский подтвердил, что недавно разговаривал по телефону с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом, однако не раскрыл подробностей разговора.

Киев также предложил новые идеи относительно мирного процесса под руководством Трампа.

"Нам нужна более активная вовлеченность американской стороны в мирный план. Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят продолжать. Путин не хочет прекращать эту войну, и на него сейчас оказывается недостаточное давление", - подчеркнул Зеленский.

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Президент также отверг возможность передачи России остальных территорий Донбасса, подчеркнув, что для Украины ключевыми остаются гарантии безопасности.

Путин может попытаться расширить войну

Зеленский согласился с оценками некоторых западных представителей, что Россия может попытаться расширить войну против НАТО, в частности путем нападения на одну из прибалтийских стран.

"Он не знает, как закончить эту войну без масштабной оккупации или крупной победы для своего общества. Проще найти какую-нибудь меньшую страну… для него не будет иметь значения, входит ли эта страна в НАТО или нет. Он хочет быстрой победы, на 100% уверен, что победит, оккупирует, уничтожит или возьмет под контроль", — добавил украинский президент.

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