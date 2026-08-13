США должны усилить давление на Путина для завершения войны, - Зеленский
Украине необходимо более активное участие США в мирном процессе. Российский диктатор Владимир Путин не хочет прекращать войну и может попытаться расширить агрессию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам президента, он напрямую обращался в Белый дом с просьбой увеличить помощь Украине системами Patriot. Также соответствующие просьбы он передавал через союзников.
Зеленский подтвердил, что недавно разговаривал по телефону с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом, однако не раскрыл подробностей разговора.
Киев также предложил новые идеи относительно мирного процесса под руководством Трампа.
"Нам нужна более активная вовлеченность американской стороны в мирный план. Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят продолжать. Путин не хочет прекращать эту войну, и на него сейчас оказывается недостаточное давление", - подчеркнул Зеленский.
Президент также отверг возможность передачи России остальных территорий Донбасса, подчеркнув, что для Украины ключевыми остаются гарантии безопасности.
Путин может попытаться расширить войну
Зеленский согласился с оценками некоторых западных представителей, что Россия может попытаться расширить войну против НАТО, в частности путем нападения на одну из прибалтийских стран.
"Он не знает, как закончить эту войну без масштабной оккупации или крупной победы для своего общества. Проще найти какую-нибудь меньшую страну… для него не будет иметь значения, входит ли эта страна в НАТО или нет. Он хочет быстрой победы, на 100% уверен, что победит, оккупирует, уничтожит или возьмет под контроль", — добавил украинский президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А по-факту ЦАР знов переводить стрілки на Рудого Донні ... ГОЛОВНЕ - ЦАР ні в чому не винуватий!