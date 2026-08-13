США мають посилити тиск на Путіна для завершення війни, - Зеленський

Україні потрібна більша залученість США до мирного процесу. Російський диктатор Володимир Путін не хоче припиняти війну та може спробувати розширити агресію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив президент України Володимир Зеленський.

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За словами президента, він безпосередньо звертався до Білого дому із проханням збільшити допомогу Україні системами Patriot. Також відповідні прохання він передавав через союзників.

Зеленський підтвердив, що нещодавно розмовляв телефоном із віцепрезидентом США Джей-Ді Венсом, однак не розкрив деталей розмови.

Київ також запропонував нові ідеї щодо мирного процесу під керівництвом Трампа.

"Нам потрібна більша залученість американської сторони до мирного плану. Я вдячний команді президента Трампа за те, що вони хочуть продовжувати. Путін не хоче припиняти цю війну, і на нього зараз чиниться недостатній тиск", - наголосив Зеленський.

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Президент також відкинув можливість передачі Росії решти територій Донбасу, наголосивши, що для України ключовими залишаються гарантії безпеки.

Путін може спробувати розширити війну

Зеленський погодився з оцінками деяких західних представників, що Росія може спробувати розширити війну проти НАТО, зокрема шляхом нападу на одну з балтійських країн.

"Він не знає, як закінчити цю війну без масштабної окупації або великої перемоги для свого суспільства. Простіше знайти якусь меншу країну… для нього не матиме значення, чи входить ця країна до НАТО, чи ні. Він хоче швидкої перемоги, на 100% впевнений, що переможе, окупує, знищить або візьме під контроль", - додав український президент.

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