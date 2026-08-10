Польща та країни Балтії посилили охорону критичної інфраструктури через можливі провокації РФ

Польща та країни Балтії посилюють охорону критичної інфраструктури через побоювання нових російських провокацій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У регіоні готуються до можливих атак

Йдеться про захист дамб, електростанцій, газової та нафтової інфраструктури.

За даними балтійської розвідки, військова та цивільна розвідки Росії розглядають можливість атаки на об'єкти в Росії, країнах Балтії або Польщі із застосуванням безпілотників українського виробництва.

За оцінками, Кремль може організувати таку провокацію протягом кількох днів після того, як Путін дасть на неї згоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікер польського Сейму закликав Україну визнати Волинську трагедію геноцидом поляків

У Литві минулого місяця військових залучили до охорони терміналів скрапленого природного газу та нафтопродуктів. Також вони охороняють енергетичне сполучення з Польщею та Круоніську гідроакумулювальну електростанцію.

Латвія посилила безпеку всіх критичних об'єктів. Зокрема, йдеться про дамбу на річці Даугава та підземне газосховище в Інчукалнсі.

У Польщі компанія Orlen аналізує альтернативні маршрути імпорту газу на випадок пошкодження основних шляхів постачання.

Оператор енергомереж разом із військовими також посилив охорону енергомосту з Україною.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що країни регіону уважно стежать за інформацією про можливі російські провокації.

"Ми не наївні", — сказав Каунас, коментуючи ситуацію.

Водночас у Кремлі раніше називали попередження про підготовку таких атак "лякалками".

Також читайте: Стефанчук і спікер Сейму Польщі домовилися не допустити, щоб історичні суперечки послабили партнерство

Росії можуть бути потрібні не лише руйнування

Експерти вважають, що головною метою можливої операції Росії може бути не завдання матеріальної шкоди.

За їхніми оцінками, Москва може намагатися створити політичний хаос усередині НАТО та перевірити готовність Альянсу до спільної відповіді.

Протягом останніх років політичне та військове керівництво європейських країн кілька разів заявляло про загрозу російського нападу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорив, що Росія може напасти на НАТО у 2029 році. Водночас генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр вважає, що це може статися раніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не готує вторгнення в Польщу, але посилює провокації, - Косіняк-Камиш