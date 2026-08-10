Спікер польського Сейму закликав Україну визнати Волинську трагедію геноцидом поляків

Спікер польського Сейму Влодзімеж Чажастий заявив, що Україна має визнати Волинську трагедію 1943–1944 років геноцидом поляків для вступу до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Історія та довіра як умова для діалогу

Відповідну заяву він зробив після зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком у польському місті Щавниця.

Чажастий наголосив, що підтримує вступ України до ЄС. Водночас він підкреслив, що для цього українцям потрібно замислитися над усіма аспектами власної історії.

"ЄС – це демократія та цінності; це не просто банкомат. Це також означає називати геноцид тим, чим він є. Це історія, і жодна нація не може втекти від своєї історії", – заявив він.

Читайте: Заступниця керівника ОП Верещук спростувала інформацію про можливе призначення послом України в Польщі

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових рішень у відносинах із Польщею, зокрема щодо історичних питань, відкриття архівів та проведення пошукових і ексгумаційних робіт на Волині.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше закликав політиків Польщі та України запобігти зростанню ворожнечі.