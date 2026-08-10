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Новини Відносини України та Польщі
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Спікер польського Сейму закликав Україну визнати Волинську трагедію геноцидом поляків

волинська,різанина,трагедія

Спікер польського Сейму Влодзімеж Чажастий заявив, що Україна має визнати Волинську трагедію 1943–1944 років геноцидом поляків для вступу до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

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Історія та довіра як умова для діалогу

Відповідну заяву він зробив після зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком у польському місті Щавниця.

Чажастий наголосив, що підтримує вступ України до ЄС. Водночас він підкреслив, що для цього українцям потрібно замислитися над усіма аспектами власної історії.

"ЄС – це демократія та цінності; це не просто банкомат. Це також означає називати геноцид тим, чим він є. Це історія, і жодна нація не може втекти від своєї історії", – заявив він.

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Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових рішень у відносинах із Польщею, зокрема щодо історичних питань, відкриття архівів та проведення пошукових і ексгумаційних робіт на Волині.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше закликав політиків Польщі та України запобігти зростанню ворожнечі.

Автор: 

геноцид (308) Польща (7679) Євросоюз (10750) Волинська трагедія (176)
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Топ коментарі
+22
А про польські концтабори для українців він часом не згадував?
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10.08.2026 19:01 Відповісти
+16
Тобто - Стефанчук повинен негайно звернутися до поляків з вимогою визнати всі злочини Польщі за 30 років - з 1918 по 1947
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10.08.2026 19:00 Відповісти
+14
У адіка з Німеччини, у 20 столітті, теж були подібні вихиляси і притензії до сусідів, та на велич закидони, про життєвий простір …
У спікера Сейму, щось пішло не так у голові??? Спека і балачки Навроцького, не доведуть його до добра, та і для сім'ї, ще та морока з доглядом…
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10.08.2026 19:02 Відповісти

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