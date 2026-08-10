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Новини Посольства України
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Заступниця керівника ОП Верещук спростувала інформацію про можливе призначення послом України в Польщі

Верещук про посла у Польщі

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук заявила, що не планує працювати послом України в Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережах.

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Верещук відреагувала на чутки про призначення

За її словами, у медіа та серед онлайн-активістів з’явилася інформація про нібито її майбутнє призначення.

"Дякую за довіру. Я не збираюся їхати послом у Польщу", – зазначила Верещук.

Вона підкреслила, що ці повідомлення не відповідають дійсності та не мають підстав.

  • Раніше повідомлялося, що Україна та Польща завершили ексгумації на Волині: виявили останки 55 жертв, серед них 26 дітей.

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Автор: 

Польща (7679) посол (1165) Верещук Ірина (650)
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Топ коментарі
+6
та її і прибиральницею з острахом назначати
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10.08.2026 00:19 Відповісти
+6
Це тіло потрібно посадити в шатли і пустити на чонгар
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10.08.2026 00:57 Відповісти
+5
Оцю тупу потвору???
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10.08.2026 00:20 Відповісти

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