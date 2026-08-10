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Заступниця керівника ОП Верещук спростувала інформацію про можливе призначення послом України в Польщі
Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук заявила, що не планує працювати послом України в Польщі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережах.
Верещук відреагувала на чутки про призначення
За її словами, у медіа та серед онлайн-активістів з’явилася інформація про нібито її майбутнє призначення.
"Дякую за довіру. Я не збираюся їхати послом у Польщу", – зазначила Верещук.
Вона підкреслила, що ці повідомлення не відповідають дійсності та не мають підстав.
- Раніше повідомлялося, що Україна та Польща завершили ексгумації на Волині: виявили останки 55 жертв, серед них 26 дітей.
Топ коментарі
+6 svetoslav17
показати весь коментар10.08.2026 00:19 Відповісти Посилання
+6 Vasya Petrov #615797
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+5 Юрій Борисов
показати весь коментар10.08.2026 00:20 Відповісти Посилання
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