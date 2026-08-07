Україна та Польща завершили ексгумації на Волині: виявили останки 55 жертв, серед них 26 дітей. ФОТО
Україна та Польща завершили ексгумаційні роботи в колишніх селах Острівки та Воля Островецька на Волині. Під час досліджень виявили останки 55 загиблих, серед яких 26 дітей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про завершення робіт заявив Польський інститут національної пам'яті.
Ексгумації тривали з 13 липня до 7 серпня. У них брали участь працівники установи "Волинські старожитності", Польського інституту національної пам'яті, фахівці Вроцлавського медичного університету, а також українські пошуковці та антрополог, участь яких забезпечив Український інститут національної пам'яті. Роботи виконувало комунальне підприємство Львівської обласної ради "Доля".
Місця поховань були встановлені під час пошукової експедиції у квітні 2026 року.
Окрім людських останків, дослідники вилучили понад 300 особистих речей, які можуть допомогти в ідентифікації загиблих та встановленні обставин їхньої смерті.
Після завершення всіх необхідних експертиз останки перепоховають на кладовищі колишнього села Острівки.
За інформацією польської сторони, наступний етап ексгумаційних робіт, імовірно, відбудеться у 2027 році в Гуті Пеняцькій, де раніше також було виявлено поховання людей.
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