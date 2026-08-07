Україна та Польща завершили ексгумації на Волині: виявили останки 55 жертв, серед них 26 дітей. ФОТО

Україна та Польща завершили ексгумаційні роботи в колишніх селах Острівки та Воля Островецька на Волині. Під час досліджень виявили останки 55 загиблих, серед яких 26 дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про завершення робіт заявив Польський інститут національної пам'яті.

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Ексгумації тривали з 13 липня до 7 серпня. У них брали участь працівники установи "Волинські старожитності", Польського інституту національної пам'яті, фахівці Вроцлавського медичного університету, а також українські пошуковці та антрополог, участь яких забезпечив Український інститут національної пам'яті. Роботи виконувало комунальне підприємство Львівської обласної ради "Доля".

Місця поховань були встановлені під час пошукової експедиції у квітні 2026 року.

Окрім людських останків, дослідники вилучили понад 300 особистих речей, які можуть допомогти в ідентифікації загиблих та встановленні обставин їхньої смерті.

Після завершення всіх необхідних експертиз останки перепоховають на кладовищі колишнього села Острівки.

За інформацією польської сторони, наступний етап ексгумаційних робіт, імовірно, відбудеться у 2027 році в Гуті Пеняцькій, де раніше також було виявлено поховання людей.

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