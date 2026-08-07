УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11426 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ексгумація жертв Волинської трагедії
2 674 11

Україна та Польща завершили ексгумації на Волині: виявили останки 55 жертв, серед них 26 дітей. ФОТО

Україна та Польща завершили ексгумаційні роботи в колишніх селах Острівки та Воля Островецька на Волині. Під час досліджень виявили останки 55 загиблих, серед яких 26 дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про завершення робіт заявив Польський інститут національної пам'яті.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ексгумації тривали з 13 липня до 7 серпня. У них брали участь працівники установи "Волинські старожитності", Польського інституту національної пам'яті, фахівці Вроцлавського медичного університету, а також українські пошуковці та антрополог, участь яких забезпечив Український інститут національної пам'яті. Роботи виконувало комунальне підприємство Львівської обласної ради "Доля".

Місця поховань були встановлені під час пошукової експедиції у квітні 2026 року.

Фото: Х

Окрім людських останків, дослідники вилучили понад 300 особистих речей, які можуть допомогти в ідентифікації загиблих та встановленні обставин їхньої смерті.

Після завершення всіх необхідних експертиз останки перепоховають на кладовищі колишнього села Острівки.

За інформацією польської сторони, наступний етап ексгумаційних робіт, імовірно, відбудеться у 2027 році в Гуті Пеняцькій, де раніше також було виявлено поховання людей.

Фото: Х

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексгумаційні роботи завершили у Волі Островецькій на Волині: виявили останки 48 людей

Автор: 

Польща (7668) ексгумація (181) Волинська трагедія (175)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Ну, що ж... Залишилося знайти та відкопать ще 99 тисяч 945 тіл...
показати весь коментар
07.08.2026 18:06 Відповісти
+9
Коли ексгумацію тіл українців проведуть в Сагрині, Ласківі, Павлокомі та інших місцинах Польщі.
Неукраїнська влада на цьому не наполягає, щоб начепити ярлик провини українцям перед всім Світом
показати весь коментар
07.08.2026 18:32 Відповісти
+8
це ще нічого, поляки скоро візитки Бандери будуть знаходити в похованнях
показати весь коментар
07.08.2026 18:15 Відповісти

Завантаження...

 
 