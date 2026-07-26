Ексгумаційні роботи завершили у Волі Островецькій на Волині: виявили останки 48 людей

На території колишнього села Воля Островецька у Волинській області ексгумували останки 48 людей, які загинули під час Другої світової війни. Роботи на цій локації уже завершили.

Про це повідомив відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті, керівник меморіально-пошукового центру "Доля" Святослав Шеремета, повідомяє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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Виявлено останки 48 людей

"Українські та польські фахівці завершили ексгумаційні дослідження на території колишнього села Воля Островецька, що розташоване поблизу села Рівне Рівненської громади Ковельського району на Волині, та ексгумували останки 48 людей, - розповів Шеремета.

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Пошуки продовжаться на іншій локації

Зазначається, що 27 липня ексгумаційні роботи продовжаться у колишньому селі Острівки Волинської області. Під час пошукових робіт у квітні цього року там виявили останки загиблих у роки Другої світової війни.

Ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька розпочалися 14 липня. З української сторони їх проводить команда спеціалізованої установи "Волинські старожитності", з польської - співробітники Інституту національної пам’яті Польщі та Вроцлавського медичного університету.

На замовлення Українського інституту національної пам’яті нагляд і консультаційну підтримку здійснюють фахівці пошукової роботи комунального підприємства Львівської обласної ради "Доля".

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Волинській області під час ексгумацій виявили останки 32 людей, загиблих у роки Другої світової війни.

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