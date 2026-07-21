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Новини Волинська трагедія
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У Польщі привітали намір України розширити дозволи на ексгумаційні роботи щодо Волинської трагедії, - ЗМІ

У Варшаві позитивно оцінили заяву Зеленського про архіви та ексгумації

У канцелярії президента Польщі позитивно оцінили заяву президента України Володимира Зеленського про намір відкрити архіви щодо Волинської трагедії та збільшити кількість дозволів на проведення пошукових і ексгумаційних робіт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Wirtualna Polska заявив речник президента Польщі Рафал Леськевич.

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"Це позитивний сигнал", – сказав Леськевич. Водночас він зауважив, що архіви Служби безпеки України були відкриті ще багато років тому, а польські історики, зокрема в межах спільної польсько-української групи Інституту національної пам'яті, вже мали доступ до документів, які стосуються польсько-українських відносин, у тому числі Волинської трагедії.

За словами речника, особливо важливою є частина заяви Зеленського, яка стосується розширення кількості дозволів на пошукові та ексгумаційні роботи. У Варшаві сподіваються, що після зустрічі президентів Польщі Кароля Навроцького та України Володимира Зеленського цей процес стане системним.

Леськевич також наголосив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну у війні проти Росії.

"Допомога Україні є спільним інтересом НАТО та Євросоюзу. Ніхто цього не зупинить", – підкреслив він.

Водночас речник президента Польщі зазначив, що підтримка України у протистоянні російській агресії не виключає послідовного відстоювання Варшавою своїх позицій у питаннях історичної пам'яті.

Також читайте: Косіняк-Камиш про відкриття Україною архівів щодо Волинської трагедії: Сподіваюся, обіцянки Зеленського втіляться в конкретні дії

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Польща (9636) дозвіл (324) розкопки (46) Волинська трагедія (171)
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Топ коментарі
+5
Коли поляки почнуть копати під Смоленськом ?
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21.07.2026 17:53 Відповісти
+4
Схибились на тій трагедії. Нема вже давно тих людей в живих. Ми зараз стоїмо живим щитом не тільки перед Польщею, а перед 10 країнами, здається, від яких путлер вимагає, щоб звідти пішло НАТО до кордонів 97-го року. А віддуваємось одні ми, одні наші добровольці з 22-го року і хворі і обмежено придатні, яких зараз хапають, катують і відправляють на смерть нездатних воювати!
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21.07.2026 17:52 Відповісти
+2
Є в мене підозра що ПіС ще пожалкує що дозволи на ексгумацію були отримані. Бо одна справа хайпувати на 100 тис. міфічних загиблих поляків, а інша справа - встановити реальну кількість вбитих і поляків, і українців, і литоців, і білорусів, та довести персоналії військових злочинців з усіх боків братовбивства.
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21.07.2026 18:02 Відповісти

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