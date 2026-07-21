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Новости Волынская трагедия
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В Польше приветствовали намерение Украины расширить разрешения на эксгумационные работы в связи с Волынской трагедией, - СМИ

В Варшаве положительно оценили заявление Зеленского об архивах и эксгумациях

В канцелярии президента Польши положительно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении открыть архивы, касающиеся Волынской трагедии, и увеличить количество разрешений на проведение поисковых и эксгумационных работ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Wirtualna Polska заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич.

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"Это позитивный сигнал", - сказал Лескевич. В то же время он отметил, что архивы Службы безопасности Украины были открыты еще много лет назад, а польские историки, в частности в рамках совместной польско-украинской группы Института национальной памяти, уже имели доступ к документам, касающимся польско-украинских отношений, в том числе Волынской трагедии.

По словам пресс-секретаря, особенно важной является часть заявления Зеленского, касающаяся увеличения количества разрешений на поисковые и эксгумационные работы. В Варшаве надеются, что после встречи президентов Польши Кароля Навроцкого и Украины Владимира Зеленского этот процесс станет системным.

Лескевич также подчеркнул, что Польша и впредь будет поддерживать Украину в войне против России.

"Помощь Украине является общим интересом НАТО и Евросоюза. Никто этого не остановит", - подчеркнул он.

В то же время пресс-секретарь президента Польши отметил, что поддержка Украины в противостоянии российской агрессии не исключает последовательной отстаивании Варшавой своих позиций в вопросах исторической памяти.

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Польша (9343) разрешение (154) раскопки (53) Волынская трагедия (242)
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Топ комментарии
+4
Схибились на тій трагедії. Нема вже давно тих людей в живих. Ми зараз стоїмо живим щитом не тільки перед Польщею, а перед 10 країнами, здається, від яких путлер вимагає, щоб звідти пішло НАТО до кордонів 97-го року. А віддуваємось одні ми, одні наші добровольці з 22-го року і хворі і обмежено придатні, яких зараз хапають, катують і відправляють на смерть нездатних воювати!
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21.07.2026 17:52 Ответить
+4
Коли поляки почнуть копати під Смоленськом ?
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21.07.2026 17:53 Ответить
+1
Є в мене підозра що ПіС ще пожалкує що дозволи на ексгумацію були отримані. Бо одна справа хайпувати на 100 тис. міфічних загиблих поляків, а інша справа - встановити реальну кількість вбитих і поляків, і українців, і литоців, і білорусів, та довести персоналії військових злочинців з усіх боків братовбивства.
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21.07.2026 18:02 Ответить

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