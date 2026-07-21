В Польше приветствовали намерение Украины расширить разрешения на эксгумационные работы в связи с Волынской трагедией, - СМИ

В канцелярии президента Польши положительно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении открыть архивы, касающиеся Волынской трагедии, и увеличить количество разрешений на проведение поисковых и эксгумационных работ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Wirtualna Polska заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич.

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"Это позитивный сигнал", - сказал Лескевич. В то же время он отметил, что архивы Службы безопасности Украины были открыты еще много лет назад, а польские историки, в частности в рамках совместной польско-украинской группы Института национальной памяти, уже имели доступ к документам, касающимся польско-украинских отношений, в том числе Волынской трагедии.

По словам пресс-секретаря, особенно важной является часть заявления Зеленского, касающаяся увеличения количества разрешений на поисковые и эксгумационные работы. В Варшаве надеются, что после встречи президентов Польши Кароля Навроцкого и Украины Владимира Зеленского этот процесс станет системным.

Лескевич также подчеркнул, что Польша и впредь будет поддерживать Украину в войне против России.

"Помощь Украине является общим интересом НАТО и Евросоюза. Никто этого не остановит", - подчеркнул он.

В то же время пресс-секретарь президента Польши отметил, что поддержка Украины в противостоянии российской агрессии не исключает последовательной отстаивании Варшавой своих позиций в вопросах исторической памяти.

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