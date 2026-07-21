Під час ексгумаційних робіт на Волині знайшли рештки 32 людей

У Волинській області під час ексгумацій виявили останки 32 людей, загиблих у роки Другої світової війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Суспільного Луцьк" із посиланням на дані науковців.

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Що знайшли під час розкопок

Ексгумаційні роботи тривають на території колишнього села Воля Островецька Ковельського району. Станом на 20 липня там виявили рештки 32 загиблих.

Про це повідомив доктор історичних наук і представник Українського інституту національної пам’яті Ярослав Онищук.

"Станом на 20 липня на території колишнього села Воля Островецька Ковельського району знайшли рештки 32 людей, загиблих у часи Другої світової війни", — зазначив він.

За його словами, поховальна яма має приблизно шість метрів у довжину та два метри в ширину. Під час робіт також знайшли особисті речі загиблих. Серед них — обручки, намистини, ґудзики, натільні хрестики та маленькі ікони.

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Де і хто проводить роботи

Ексгумації розпочалися 14 липня на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Роботи ведуться у кількох місцях одночасно.

З української сторони працює команда спеціалізованої установи Волинські старожитності. З польської сторони до процесу залучені співробітники Інституту національної пам’яті Польщі та Вроцлавського медичного університету.

Ексгумації проходять у трьох локаціях: Воля Островецька-1, Острівки-1 і Острівки-2. Це дві братські могили та одне окреме поховання.

Нагляд і консультації забезпечують фахівці з пошукової роботи підприємства Доля. Паралельно тривають пошукові роботи на території обох колишніх сіл.

Раніше ми писали, що на території колишнього села Воля Островецька Ковельського району виявили рештки дев’ятьох тіл.

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