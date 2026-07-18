Рештки дев’ятьох тіл виявили під час ексгумації на Волині

Фото: Суспільне

На території колишнього села Воля Островецька Ковельського району триває ексгумація людських останків на місцях поховань 1943 року.

Про це повідомляє "Суспільне.Луцьк", інформує Цензор.НЕТ.

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Спільна місія науковців

На місці працюють українські і польські науковці. Археологічні роботи тривають п’ятий день.

Процес відстежують представники Українського інституту національної пам’яті та польського Інституту національної пам’яті.

Перші знахідки та артефакти

За п'ять днів роботи археологи розкопали рештки дев'ятьох людей, розповів історик Ярослав Онищук. Також було виявлено предмети, які могли належати цим людям: намистини, обручка та ґудзики.

Крім того, археологи знайшли залишки керамічного посуду та порцеляни, предмети з кованого заліза.

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Експертиза та генетичні дослідження

"Віднайдені рештки будуть очищені від землі, далі з ними працюватимуть антропологи, також маємо в команді судового медика. На підставі досліджень дізнаємось, хто саме тут похований. Також візьмуть матеріал для генетичних досліджень", - заявив представник Інституту нацпам'яті Польщі Томаш Тшаска.

До завершення ексгумаційних робіт дослідники нічого не коментують.

Роботи у селі Воля Островецька на Волині триватимуть до 7 серпня. По завершенню ексгумації та наукових досліджень усі віднайдені людські рештки перепоховають на місцевому римо-католицькому цвинтарі.

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

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