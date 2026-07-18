Рештки дев’ятьох тіл виявили під час ексгумації на Волині
На території колишнього села Воля Островецька Ковельського району триває ексгумація людських останків на місцях поховань 1943 року.
Про це повідомляє "Суспільне.Луцьк", інформує Цензор.НЕТ.
Спільна місія науковців
На місці працюють українські і польські науковці. Археологічні роботи тривають п’ятий день.
Процес відстежують представники Українського інституту національної пам’яті та польського Інституту національної пам’яті.
Перші знахідки та артефакти
За п'ять днів роботи археологи розкопали рештки дев'ятьох людей, розповів історик Ярослав Онищук. Також було виявлено предмети, які могли належати цим людям: намистини, обручка та ґудзики.
Крім того, археологи знайшли залишки керамічного посуду та порцеляни, предмети з кованого заліза.
Експертиза та генетичні дослідження
"Віднайдені рештки будуть очищені від землі, далі з ними працюватимуть антропологи, також маємо в команді судового медика. На підставі досліджень дізнаємось, хто саме тут похований. Також візьмуть матеріал для генетичних досліджень", - заявив представник Інституту нацпам'яті Польщі Томаш Тшаска.
До завершення ексгумаційних робіт дослідники нічого не коментують.
Роботи у селі Воля Островецька на Волині триватимуть до 7 серпня. По завершенню ексгумації та наукових досліджень усі віднайдені людські рештки перепоховають на місцевому римо-католицькому цвинтарі.
Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
- У вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.
- Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.
- 4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.
- У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.
- Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.
- У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.
- 6 вересня в Тернопільській області перепоховали останки, виявлені під час ексгумацій на місці колишнього села Пужники. У заході взяли участь делегації України та Польщі.
- Польська сторона погодила Україні на 30 вересня 2025 року початок пошуково-ексгумаційних робіт у польському селі Юречкова.
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