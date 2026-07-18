РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9414 посетителей онлайн
Новости Волынская трагедия Эксгумация жертв Волынской трагедии
4 469 18

Останки девяти тел обнаружили в ходе эксгумации на Волыни

эксгумация на Волыни
Фото: Суспільне

На территории бывшего села Воля Островецкая Ковельского района продолжается эксгумация человеческих останков на местах захоронений 1943 года.

Об этом сообщает "Суспільне.Луцк", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Совместная миссия ученых

На месте работают украинские и польские ученые. Археологические работы продолжаются пятый день.

Процесс отслеживают представители Украинского института национальной памяти и польского Института национальной памяти.

Первые находки и артефакты

За 5 дней работы археологи раскопали останки девяти человек, рассказал историк Ярослав Онищук. Также были обнаружены предметы, которые могли принадлежать этим людям: бусины, обручальное кольцо и пуговицы.

Кроме того, археологи нашли остатки керамической посуды и фарфора, предметы из кованого железа.

Читайте также: Украина откроет все архивы СБУ и разведки, касающиеся Волынской трагедии, — Зеленский

Экспертиза и генетические исследования

"Найденные останки будут очищены от земли, далее с ними будут работать антропологи, также в нашей команде есть судебный медик. На основании исследований мы узнаем, кто именно здесь похоронен. Также будет взят материал для генетических исследований", — заявил представитель Института национальной памяти Польши Томаш Тшаска.

До завершения эксгумационных работ исследователи ничего не комментируют.

Работы в селе Воля Островецкая на Волыни продлятся до 7 августа. По завершении эксгумации и научных исследований все найденные человеческие останки будут перезахоронены на местном римско-католическом кладбище.

Вопросы об эксгумации жертв Волынской трагедии

Читайте также: МИД Украины призвал Польшу к диалогу после постановления Сейма о Волынской трагедии

Автор: 

эксгумация (175) Волынская трагедия (239) Волынская область (1110) Ковельский район (10)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
А як стосовно ексгумації 16 000 українців Підлящини, Холмщини, Надсяння та Лемківщини які відомі поіменно і вбиті вбивцями Армії Крайової яка отримувала накази з Лондону? Ці кати українського народу отримували зарплату з Лондону і зарплата за вбивство українців була в 20 разів більше доходу пересічного поляка того часу. Гроші, зброя, амуніція для Армії Крайової надходили з Лондону від керівництва Польщі в вигнанні. Іншими словами "волинська різанина" була замовлена і здійснена за наказом польського керівництва і за це всю відповідальність несуть самі поляки. З ними не потрібно дискутувати. Їх потрібно тикати носом в те лайно яке вони творили і нема їм прощення. Вони його не потребують. Поляки вилизують дупу німцям які винищили офіційно 5 мільйонів поляків, але вимагають каяття українців за спротив етнічним чисткам в результаті яких загинуло 30 000 поляків...
показать весь комментарий
18.07.2026 01:42 Ответить
+12
Цікаво, що скажуть поляки, якщо виявиться, що це тіла українців.
показать весь комментарий
18.07.2026 01:59 Ответить
+7
Довелося колись мені побувати біля Шацьких озер на місті колишнього хутора, де народився і виріс під час Другої Світової війни мій хресний батько.
Він казав що коли вночі хтось стукав у двері то було жахливо страшно, бо то могли бути і УПА, і АК, і радянські партизани. В кінці вони не витримали і втекли в Ковель, а хутір хтось спалив.
показать весь комментарий
18.07.2026 02:46 Ответить

Загрузка...

 
 