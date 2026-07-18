Останки девяти тел обнаружили в ходе эксгумации на Волыни
На территории бывшего села Воля Островецкая Ковельского района продолжается эксгумация человеческих останков на местах захоронений 1943 года.
Об этом сообщает "Суспільне.Луцк", передает Цензор.НЕТ.
Совместная миссия ученых
На месте работают украинские и польские ученые. Археологические работы продолжаются пятый день.
Процесс отслеживают представители Украинского института национальной памяти и польского Института национальной памяти.
Первые находки и артефакты
За 5 дней работы археологи раскопали останки девяти человек, рассказал историк Ярослав Онищук. Также были обнаружены предметы, которые могли принадлежать этим людям: бусины, обручальное кольцо и пуговицы.
Кроме того, археологи нашли остатки керамической посуды и фарфора, предметы из кованого железа.
Экспертиза и генетические исследования
"Найденные останки будут очищены от земли, далее с ними будут работать антропологи, также в нашей команде есть судебный медик. На основании исследований мы узнаем, кто именно здесь похоронен. Также будет взят материал для генетических исследований", — заявил представитель Института национальной памяти Польши Томаш Тшаска.
До завершения эксгумационных работ исследователи ничего не комментируют.
Работы в селе Воля Островецкая на Волыни продлятся до 7 августа. По завершении эксгумации и научных исследований все найденные человеческие останки будут перезахоронены на местном римско-католическом кладбище.
Вопросы об эксгумации жертв Волынской трагедии
- В сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.
- Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943–1944 годов.
- 4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока не будет решен вопрос об эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
- В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков, связанных с взаимными историческими конфликтами.
- Впоследствии Украина дала разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии в Тернопольской области.
- В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ по обнаружению останков польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.
- 6 сентября в Тернопольской области перезахоронили останки, обнаруженные в ходе эксгумаций на месте бывшего села Пужники. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Польши.
- Польская сторона согласовала с Украиной начало поисково-эксгумационных работ в польском селе Юречкова 30 сентября 2025 года.
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Він казав що коли вночі хтось стукав у двері то було жахливо страшно, бо то могли бути і УПА, і АК, і радянські партизани. В кінці вони не витримали і втекли в Ковель, а хутір хтось спалив.