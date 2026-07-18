Останки девяти тел обнаружили в ходе эксгумации на Волыни

Фото: Суспільне

На территории бывшего села Воля Островецкая Ковельского района продолжается эксгумация человеческих останков на местах захоронений 1943 года.

Об этом сообщает "Суспільне.Луцк", передает Цензор.НЕТ.

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Совместная миссия ученых

На месте работают украинские и польские ученые. Археологические работы продолжаются пятый день.

Процесс отслеживают представители Украинского института национальной памяти и польского Института национальной памяти.

Первые находки и артефакты

За 5 дней работы археологи раскопали останки девяти человек, рассказал историк Ярослав Онищук. Также были обнаружены предметы, которые могли принадлежать этим людям: бусины, обручальное кольцо и пуговицы.

Кроме того, археологи нашли остатки керамической посуды и фарфора, предметы из кованого железа.

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Экспертиза и генетические исследования

"Найденные останки будут очищены от земли, далее с ними будут работать антропологи, также в нашей команде есть судебный медик. На основании исследований мы узнаем, кто именно здесь похоронен. Также будет взят материал для генетических исследований", — заявил представитель Института национальной памяти Польши Томаш Тшаска.

До завершения эксгумационных работ исследователи ничего не комментируют.

Работы в селе Воля Островецкая на Волыни продлятся до 7 августа. По завершении эксгумации и научных исследований все найденные человеческие останки будут перезахоронены на местном римско-католическом кладбище.

Вопросы об эксгумации жертв Волынской трагедии

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