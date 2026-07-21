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Новости Эксгумация жертв Волынской трагедии
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В ходе эксгумационных работ на Волыни найдены останки 32 человек

Во время раскопок в Воля Островецкая обнаружили останки десятков людей

В Волынской области в ходе эксгумаций были обнаружены останки 32 человек, погибших в годы Второй мировой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Суспильного Луцка" со ссылкой на данные ученых.

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Что нашли во время раскопок

Эксгумационные работы продолжаются на территории бывшего села Воля Островецкая Ковельского района. По состоянию на 20 июля там обнаружили останки 32 погибших.

Об этом сообщил доктор исторических наук и представитель Украинского института национальной памяти Ярослав Онищук.

"По состоянию на 20 июля на территории бывшего села Воля Островецкая Ковельского района обнаружены останки 32 человек, погибших во время Второй мировой войны", — отметил он.

По его словам, погребальная яма имеет примерно шесть метров в длину и два метра в ширину. В ходе работ также были найдены личные вещи погибших. Среди них — обручальные кольца, бусины, пуговицы, нательные крестики и маленькие иконы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разрешения на новые эксгумации жертв Волынской трагедии будут выдавать почти сразу, — УИНП

Где и кто проводит работы

Эксгумации начались 14 июля на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая. Работы ведутся в нескольких местах одновременно.

Со стороны Украины работает команда специализированного учреждения "Волынские древности". Со стороны Польши к процессу привлечены сотрудники Института национальной памяти Польши и Вроцлавского медицинского университета.

Эксгумации проходят в трех локациях: Воля Островецкая-1, Островки-1 и Островки-2. Это две братские могилы и одно отдельное захоронение.

Надзор и консультации обеспечивают специалисты по поисковым работам предприятия "Доля". Параллельно продолжаются поисковые работы на территории обоих бывших сел.

Ранее мы писали, что на территории бывшего села Воля Островецкая Ковельского района обнаружили останки девяти тел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша продолжат совместные эксгумационные работы, — посол Боднар

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Вторая мировая война (424) эксгумация (177) Волынская трагедия (241) Волынская область (1111) Ковельский район (10)
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Топ комментарии
+20
Полякам залишилось знайти зовсім небагато, всього 99968 із 100 000 зачвоених навроцьким. Архіви КҐБ Україна відкрила, встановити поіменний список жертв не складно. Правда поляки не дуже зраділи відкриттю бо відкриється правда про волинську трагедію, яка покаже брехливість польської пропаганди за якою стирчать вуха московських кґбістів.
Чув вчора одного польського журналіста який здивовано заявив що він став першим поляком, який звернувся у архів Волинської трагедії. Польські політики, історики та правоохоронні органи не спішать вивчати дані архівів.
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21.07.2026 01:25 Ответить
+9
за 80-100 років ментальність не змінилася. Навіть приблизно не уявляю українців, здатних вбивати цивільних жінок та дітей.
Виродки трапляються, звичайно. Але в бойовому підрозділі ніхто та нізащо подібного не дозволить. (якщо що - досвіду більш ніж достатньо).
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21.07.2026 02:20 Ответить
+9
Товарищ чекист с сегодняшней регестрацией у тебя шнурки на лаптях развязались.
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21.07.2026 06:35 Ответить

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