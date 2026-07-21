В ходе эксгумационных работ на Волыни найдены останки 32 человек

В Волынской области в ходе эксгумаций были обнаружены останки 32 человек, погибших в годы Второй мировой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Суспильного Луцка" со ссылкой на данные ученых.

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Что нашли во время раскопок

Эксгумационные работы продолжаются на территории бывшего села Воля Островецкая Ковельского района. По состоянию на 20 июля там обнаружили останки 32 погибших.

Об этом сообщил доктор исторических наук и представитель Украинского института национальной памяти Ярослав Онищук.

"По состоянию на 20 июля на территории бывшего села Воля Островецкая Ковельского района обнаружены останки 32 человек, погибших во время Второй мировой войны", — отметил он.

По его словам, погребальная яма имеет примерно шесть метров в длину и два метра в ширину. В ходе работ также были найдены личные вещи погибших. Среди них — обручальные кольца, бусины, пуговицы, нательные крестики и маленькие иконы.

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Где и кто проводит работы

Эксгумации начались 14 июля на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая. Работы ведутся в нескольких местах одновременно.

Со стороны Украины работает команда специализированного учреждения "Волынские древности". Со стороны Польши к процессу привлечены сотрудники Института национальной памяти Польши и Вроцлавского медицинского университета.

Эксгумации проходят в трех локациях: Воля Островецкая-1, Островки-1 и Островки-2. Это две братские могилы и одно отдельное захоронение.

Надзор и консультации обеспечивают специалисты по поисковым работам предприятия "Доля". Параллельно продолжаются поисковые работы на территории обоих бывших сел.

Ранее мы писали, что на территории бывшего села Воля Островецкая Ковельского района обнаружили останки девяти тел.

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