Разрешения на новые эксгумации жертв Волынской трагедии будут выдаваться практически сразу, - УИНП
Разрешения на дальнейшие эксгумации жертв Волынской трагедии после завершения поисковых работ будут выдаваться практически незамедлительно.
Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".
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Так, в пятницу, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что польские исследователи не будут сталкиваться с препятствиями при проведении поисковых работ и эксгумации останков жертв Волынской трагедии.
Алфёров подчеркнул, что в соответствии с украинским законодательством эксгумациям должны предшествовать поисковые работы. Разрешение на их проведение выдает Министерство культуры, а разрешение на эксгумацию - комиссия при Украинском институте национальной памяти.
По его словам, после завершения поисков обычно необходимо некоторое время ждать разрешения на эксгумацию. В то же время в нынешних условиях комиссия работает очень оперативно, поэтому разрешения после завершения поисковых работ будут выдаваться фактически сразу.
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
- В сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.
- Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943–1944 годов.
- 4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока не будет решен вопрос об эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
- В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков, связанных с взаимными историческими конфликтами.
- Впоследствии Украина дала разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии в Тернопольской области.
- В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ по обнаружению останков польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.
- 6 сентября в Тернопольской области перезахоронили останки, обнаруженные в ходе эксгумаций на месте бывшего села Пужники. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Польши.
- Польская сторона согласовала с Украиной начало поисково-эксгумационных работ в польском селе Юречкова 30 сентября 2025 года.
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