Разрешения на новые эксгумации жертв Волынской трагедии будут выдаваться практически сразу, - УИНП

Разрешения на дальнейшие эксгумации жертв Волынской трагедии после завершения поисковых работ будут выдаваться практически незамедлительно.

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

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Так, в пятницу, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что польские исследователи не будут сталкиваться с препятствиями при проведении поисковых работ и эксгумации останков жертв Волынской трагедии.

Алфёров подчеркнул, что в соответствии с украинским законодательством эксгумациям должны предшествовать поисковые работы. Разрешение на их проведение выдает Министерство культуры, а разрешение на эксгумацию - комиссия при Украинском институте национальной памяти.

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По его словам, после завершения поисков обычно необходимо некоторое время ждать разрешения на эксгумацию. В то же время в нынешних условиях комиссия работает очень оперативно, поэтому разрешения после завершения поисковых работ будут выдаваться фактически сразу.

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