Дозволи на нові ексгумації жертв Волинської трагедії видаватимуть майже відразу, - УІНП

Дозволи на подальші ексгумації жертв Волинської трагедії після завершення пошукових робіт видаватимуть практично негайно.

Про це сказав голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Так, у п’ятницю, 17 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що польські дослідники не матимуть перешкод у проведенні пошукових робіт та ексгумації останків жертв Волинської трагедії.

Алфьоров наголосив, що відповідно до українського законодавства ексгумаціям мають передувати пошукові роботи. Дозвіл на їхнє проведення видає Міністерство культури, а дозвіл на ексгумацію – комісія при Українському інституті національної пам’яті.

Також читайте: Рештки дев’ятьох тіл виявили під час ексгумації на Волині

За його словами, після завершення пошуків зазвичай необхідно певний час чекати на дозвіл на ексгумацію. Водночас за нинішніх умов комісія працює дуже оперативно, тому дозволи після завершення пошукових робіт видаватимуться фактично одразу.

Також читайте: На Волині стартує новий етап ексгумаційних робіт у колишніх селах Острівки та Воля Островецька

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії