Дозволи на нові ексгумації жертв Волинської трагедії видаватимуть майже відразу, - УІНП
Дозволи на подальші ексгумації жертв Волинської трагедії після завершення пошукових робіт видаватимуть практично негайно.
Про це сказав голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".
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Так, у п’ятницю, 17 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що польські дослідники не матимуть перешкод у проведенні пошукових робіт та ексгумації останків жертв Волинської трагедії.
Алфьоров наголосив, що відповідно до українського законодавства ексгумаціям мають передувати пошукові роботи. Дозвіл на їхнє проведення видає Міністерство культури, а дозвіл на ексгумацію – комісія при Українському інституті національної пам’яті.
За його словами, після завершення пошуків зазвичай необхідно певний час чекати на дозвіл на ексгумацію. Водночас за нинішніх умов комісія працює дуже оперативно, тому дозволи після завершення пошукових робіт видаватимуться фактично одразу.
Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
- У вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.
- Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.
- 4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.
- У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.
- Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.
- У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.
- 6 вересня в Тернопільській області перепоховали останки, виявлені під час ексгумацій на місці колишнього села Пужники. У заході взяли участь делегації України та Польщі.
- Польська сторона погодила Україні на 30 вересня 2025 року початок пошуково-ексгумаційних робіт у польському селі Юречкова.
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