Украина и Польша завершили эксгумации на Волыни: обнаружены останки 55 жертв, среди них 26 детей. ФОТО

Украина и Польша завершили эксгумационные работы в бывших селах Островки и Воля Островецкая на Волыни. В ходе исследований были обнаружены останки 55 погибших, среди которых 26 детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о завершении работ заявил Польский институт национальной памяти.

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Эксгумации продолжались с 13 июля по 7 августа. В них принимали участие сотрудники учреждения "Волынские древности", Польского института национальной памяти, специалисты Вроцлавского медицинского университета, а также украинские поисковики и антрополог, участие которых обеспечил Украинский институт национальной памяти. Работы выполняло коммунальное предприятие Львовского областного совета "Доля".

Места захоронений были установлены в ходе поисковой экспедиции в апреле 2026 года.

Помимо человеческих останков, исследователи извлекли более 300 личных вещей, которые могут помочь в идентификации погибших и установлении обстоятельств их смерти.

После завершения всех необходимых экспертиз останки будут перезахоронены на кладбище бывшего села Островки.

По информации польской стороны, следующий этап эксгумационных работ, вероятно, состоится в 2027 году в Гуте-Пеняцкой, где ранее также были обнаружены захоронения людей.

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