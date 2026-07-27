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Новости Волынская трагедия Эксгумация жертв Волынской трагедии
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Эксгумационные работы завершились в Воле-Островецкой на Волыни: обнаружены останки 48 человек

ексгумація

На территории бывшего села Воля Островецкая в Волынской области были эксгумированы останки 48 человек, погибших во время Второй мировой войны. Работы на этом участке уже завершены.

Об этом сообщил ответственный секретарь Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти, руководитель мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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Обнаружены останки 48 человек 

"Украинские и польские специалисты завершили эксгумационные исследования на территории бывшего села Воля Островецкая, расположенного вблизи села Ровное Ровенской громады Ковельского района на Волыни, и эксгумировали останки 48 человек", - рассказал Шеремета.

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Поиски продолжатся на другом участке

Отмечается, что 27 июля эксгумационные работы продолжатся в бывшем селе Островки Волынской области. В ходе поисковых работ в апреле этого года там были обнаружены останки погибших в годы Второй мировой войны.

  • Эксгумационные работы на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая начались 14 июля. С украинской стороны их проводит команда специализированного учреждения "Волынские древности", с польской - сотрудники Института национальной памяти Польши и Вроцлавского медицинского университета.
  • По заказу Украинского института национальной памяти надзор и консультационную поддержку осуществляют специалисты по поисковым работам коммунального предприятия Львовского областного совета "Доля".

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Волынской области в ходе эксгумаций обнаружили останки 32 человек, погибших в годы Второй мировой войны.

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эксгумация (181) Волынская область (1143)
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Топ комментарии
+18
а як вони їх національність визначають?
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26.07.2026 23:19 Ответить
+17
я не зрозумів.
тих поляків копають, як бурштин?
ровенську область всю перекопали, тепер волинську?
а холм/хелм, не має бажання перекопати?
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26.07.2026 23:24 Ответить
+15
Ну розкопали. А як по кістках можна дізнатись поляки то, чи українці?
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26.07.2026 23:20 Ответить

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