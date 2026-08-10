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Новости Посольства Украины
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Заместитель главы ОП Верещук опровергла информацию о возможном назначении послом Украины в Польше

Верещук о посло в Польше

Заместитель главы Офиса Президента Украины Ирина Верещук заявила, что не планирует работать послом Украины в Польше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсетях.

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Верещук отреагировала на слухи о назначении

По ее словам, в СМИ и среди онлайн-активистов появилась информация о якобы ее будущем назначении.

"Спасибо за доверие. Я не собираюсь ехать послом в Польшу", — отметила Верещук.

Она подчеркнула, что эти сообщения не соответствуют действительности и не имеют под собой оснований.

  • Ранее сообщалось, что Украина и Польша завершили эксгумации на Волыни: обнаружены останки 55 жертв, среди них 26 детей.

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Автор: 

Польша (9699) посол (1890) Верещук Ирина (508)
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Топ комментарии
+12
та її і прибиральницею з острахом назначати
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10.08.2026 00:19 Ответить
+11
Це тіло потрібно посадити в шатли і пустити на чонгар
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10.08.2026 00:57 Ответить
+8
Оцю тупу потвору???
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10.08.2026 00:20 Ответить

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