Заместитель главы ОП Верещук опровергла информацию о возможном назначении послом Украины в Польше

Заместитель главы Офиса Президента Украины Ирина Верещук заявила, что не планирует работать послом Украины в Польше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсетях.

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Верещук отреагировала на слухи о назначении

По ее словам, в СМИ и среди онлайн-активистов появилась информация о якобы ее будущем назначении.

"Спасибо за доверие. Я не собираюсь ехать послом в Польшу", — отметила Верещук.

Она подчеркнула, что эти сообщения не соответствуют действительности и не имеют под собой оснований.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша завершили эксгумации на Волыни: обнаружены останки 55 жертв, среди них 26 детей.

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