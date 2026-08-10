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Заместитель главы ОП Верещук опровергла информацию о возможном назначении послом Украины в Польше
Заместитель главы Офиса Президента Украины Ирина Верещук заявила, что не планирует работать послом Украины в Польше.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсетях.
Верещук отреагировала на слухи о назначении
По ее словам, в СМИ и среди онлайн-активистов появилась информация о якобы ее будущем назначении.
"Спасибо за доверие. Я не собираюсь ехать послом в Польшу", — отметила Верещук.
Она подчеркнула, что эти сообщения не соответствуют действительности и не имеют под собой оснований.
- Ранее сообщалось, что Украина и Польша завершили эксгумации на Волыни: обнаружены останки 55 жертв, среди них 26 детей.
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+12 svetoslav17
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