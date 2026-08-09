"Моя Польша не бьет и не оскорбляет": в 22 польских городах прошли акции против нападений на украинцев. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 9 августа, в 22 польских городах прошли демонстрации в знак протеста против растущего насилия, направленного против украинцев. Акции проходят под лозунгом: "Не будь равнодушным".

Об этом пишет RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.

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Петиция к правительству

В большинстве городов протесты начались после 17:00.

Перед этим в пятницу, 7 августа, состоялась манифестация "Моя Польша не бьет, не оскорбляет, не преследует", в ходе которой организаторы передали в канцелярию премьер-министра и Министерство внутренних дел и администрации петицию, подписанную более чем 11 тысячами человек, с требованием принять решительные меры, в частности, против жестоких нападений на граждан Украины.

Фото: RMF24

Всепольскую акцию организует Комитет защиты демократии. Как отмечают организаторы, демонстрации являются ответом на все более частые случаи словесных и физических нападений на людей, которые становятся объектами агрессии из-за своего происхождения, языка или внешнего вида. Целью мероприятий является также выражение солидарности с теми, кто подвергается насилию и дискриминации.

Фото: RMF24

Акции проходят, в частности, в Варшаве, Кракове, Гданьске, Познани, Вроцлаве, Катовицах, Жешуве, Люблине, Лодзи, Щецине, Белостоке и Кельце. На акциях раздают наклейки с лозунгом "Не будь равнодушным".

Фото: RMF24

Символ поддержки

Организаторы призывают участников размещать их, в частности, на дверях магазинов, заведений или на автомобилях. По замыслу, наклейки станут знаком для украинцев, что в этих местах "они могут рассчитывать на помощь, чувствовать себя в безопасности и иметь поддержку".

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