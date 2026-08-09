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Новости Избиение украинцев в Польше
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"Моя Польша не бьет и не оскорбляет": в 22 польских городах прошли акции против нападений на украинцев. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 9 августа, в 22 польских городах прошли демонстрации в знак протеста против растущего насилия, направленного против украинцев. Акции проходят под лозунгом: "Не будь равнодушным".

Об этом пишет RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.

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Петиция к правительству

В большинстве городов протесты начались после 17:00.

Перед этим в пятницу, 7 августа, состоялась манифестация "Моя Польша не бьет, не оскорбляет, не преследует", в ходе которой организаторы передали в канцелярию премьер-министра и Министерство внутренних дел и администрации петицию, подписанную более чем 11 тысячами человек, с требованием принять решительные меры, в частности, против жестоких нападений на граждан Украины.

в 22 городах Польши прошли акции против насилия в отношении украинцев
Фото: RMF24

Всепольскую акцию организует Комитет защиты демократии. Как отмечают организаторы, демонстрации являются ответом на все более частые случаи словесных и физических нападений на людей, которые становятся объектами агрессии из-за своего происхождения, языка или внешнего вида. Целью мероприятий является также выражение солидарности с теми, кто подвергается насилию и дискриминации.

в 22 городах Польши прошли акции против насилия в отношении украинцев
Фото: RMF24

Акции проходят, в частности, в Варшаве, Кракове, Гданьске, Познани, Вроцлаве, Катовицах, Жешуве, Люблине, Лодзи, Щецине, Белостоке и Кельце. На акциях раздают наклейки с лозунгом "Не будь равнодушным".

в 22 городах Польши прошли акции против насилия в отношении украинцев
Фото: RMF24

Символ поддержки

Организаторы призывают участников размещать их, в частности, на дверях магазинов, заведений или на автомобилях. По замыслу, наклейки станут знаком для украинцев, что в этих местах "они могут рассчитывать на помощь, чувствовать себя в безопасности и иметь поддержку".

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Автор: 

акция (2458) нападение (2396) Польша (9699) украинцы (2943) поддержка (840)
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Топ комментарии
+32
Респект полякам!
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09.08.2026 21:32 Ответить
+32
Полякам
Тарас Шевченко

Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
.................................................
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
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09.08.2026 21:34 Ответить
+25
Не всі поляки завелись на антиукраїнський пропагандистський психоз.
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09.08.2026 21:34 Ответить

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