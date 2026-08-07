Генеральное консульство Украины отреагировало на инцидент с оскорблениями украинцев в Кракове
Генеральное консульство Украины в Кракове отреагировало на инцидент, в ходе которого мужчина угрожал и оскорблял двух граждан Украины. В дипломатическом учреждении призвали польские правоохранительные органы всесторонне расследовать происшествие и дать надлежащую правовую оценку действиям нападавшего.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Генерального консульства Украины в Кракове.
На видео, которое распространилось в сети, запечатлено, как мужчина агрессивно преследует гражданина Украины, произносит нецензурные и оскорбительные высказывания из-за его национальности и требует покинуть Польшу. Также видно, как он отталкивает девушку, которая находилась рядом.
В Генконсульстве подчеркнули, что решительно осуждают любые проявления агрессии, ксенофобии, дискриминации и унижения человеческого достоинства по национальному признаку.
"Подобное поведение и риторика недопустимы и требуют надлежащего реагирования", - отметили дипломаты.
В ведомстве сообщили, что поддерживают контакт с компетентными польскими органами и ожидают полного выяснения обстоятельств инцидента и надлежащей правовой оценки действий причастных лиц.
В то же время украинцев в Польше призвали сообщать о любых случаях угроз, агрессии, ксенофобии или дискриминации в польскую полицию и дипломатические учреждения Украины.
В Генконсульстве также подчеркнули, что отдельные проявления агрессии не могут служить основанием для обобщений в отношении всего польского общества.
"Высоко ценим солидарность и поддержку, которую Польша и польский народ продолжают оказывать Украине и украинцам", - подытожили в дипломатическом ведомстве.
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что в последнее время в Польше произошло несколько резонансных нападений на украинцев. На днях в Гданьске мужчина напал на гражданина Украины и двух поляков, которых назвал "бандеровцами".
- Ранее во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару, услышав украинскую речь. Подозреваемые в этом нападении были взяты под стражу на три месяца.
- В МВД Польши заявили, что подобные преступления будут встречать жесткую реакцию правоохранительных органов, а премьер-министр Дональд Туск призвал президента Кароля Навроцкого публично отреагировать на волну нападений.
- Посол Украины в Польше Василий Боднар ранее отмечал, что случаи агрессии в отношении украинцев происходили и раньше, однако украинцы всё чаще фиксируют такие инциденты и защищают свои права законным путём.
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