Генеральное консульство Украины отреагировало на инцидент с оскорблениями украинцев в Кракове

Генеральное консульство Украины в Кракове отреагировало на инцидент, в ходе которого мужчина угрожал и оскорблял двух граждан Украины. В дипломатическом учреждении призвали польские правоохранительные органы всесторонне расследовать происшествие и дать надлежащую правовую оценку действиям нападавшего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Генерального консульства Украины в Кракове.

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На видео, которое распространилось в сети, запечатлено, как мужчина агрессивно преследует гражданина Украины, произносит нецензурные и оскорбительные высказывания из-за его национальности и требует покинуть Польшу. Также видно, как он отталкивает девушку, которая находилась рядом.

В Генконсульстве подчеркнули, что решительно осуждают любые проявления агрессии, ксенофобии, дискриминации и унижения человеческого достоинства по национальному признаку.

"Подобное поведение и риторика недопустимы и требуют надлежащего реагирования", - отметили дипломаты.

В ведомстве сообщили, что поддерживают контакт с компетентными польскими органами и ожидают полного выяснения обстоятельств инцидента и надлежащей правовой оценки действий причастных лиц.

В то же время украинцев в Польше призвали сообщать о любых случаях угроз, агрессии, ксенофобии или дискриминации в польскую полицию и дипломатические учреждения Украины.

В Генконсульстве также подчеркнули, что отдельные проявления агрессии не могут служить основанием для обобщений в отношении всего польского общества.

"Высоко ценим солидарность и поддержку, которую Польша и польский народ продолжают оказывать Украине и украинцам", - подытожили в дипломатическом ведомстве.

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